MuğlaKart ile kentte dijital dönüşüm başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği MuğlaKart uygulaması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Dijital Dönüşüm Lansmanı’nı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi, MuğlaKart uygulamasıyla ulaşım, sosyal yardımlar ve ödemeleri tek kartta birleştirerek kentte dijital dönüşümü başlatıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan MuğlaKart uygulaması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Dijital Dönüşüm Lansmanı yapıldı.

Kentkart, Elsa ve Forestall sponsorluğunda düzenlenen Dijital Dönüşüm Lansmanı’na Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, ilçe başkanları, Master of Curiosity Rik Vera, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Hewlett Packard Enterprise’te yönetici Kemal Kağan Tuna, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Muğla İçin Tek Kart Dönemi

Dijital dönüşümünde yeni bir sayfa açan Büyükşehir Belediyesi, “Muğla İçin Tek Kart” vizyonuyla MuğlaKart projesini hayata geçiriyor. Muğlalılar şehir içi ulaşım ve tüm kartlı işlemlerini tek bir kartla gerçekleştirme imkânı bulacak. MuğlaKart, bir banka kartı gibi işlev görerek yalnızca ulaşımda değil, kültür merkezlerinde, tüm sosyal tesislerde ve anlaşmalı iş-yerlerinde vatandaşlara temassız ve QR kodlu ödeme konforu sunacak.

Mobil Uygulama Entegrasyonu

Büyükşehir Belediyesi, MuğlaKart ile fiziki kartın tüm gücünü mobile taşıyor. Mobil uygulama ile vatandaşlar bakiyesini anlık görecek, kayıp-çalınma riskinde saniyeler içinde kartını kilitleyecek ve sosyal yardımları takip edecek. Kullanıcılar, fiziki kartıyla yapabildiği her işlemi mobil uygulama ile yapabilecek.

Tek Kart İle Tüm Sosyal Yardımlar Bir Arada

“Muğla İçin Tek Kart” uygulaması ile her vatandaşa ayrı bir kart dağıtmaya gerek kalmadan, tek kartla herkesin kimliğini ve ihtiyaçlarını ayırt eden akıllı bir düzen kuruluyor. Sistem; öğrencinin indirimli ulaşım hakkını, çiftçinin tarımsal destek ödemesini, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahatini, ihtiyaç sahibinin sosyal yardımını tek kimlik altında tanıyor ve anında harekete geçiriyor. Böylece Muğla’nın dayanışma geleneği tek bir kartta birleşiyor, ekonomi, sosyal destek ve ulaşım adaleti aynı dijital kart üzerinden kesintisiz sağlanıyor.

Yardımlara sadece muhtaçlık sınırındakilere değil, yoksulluk sınırındaki daha geniş kesimlere ulaştıracak şekilde artırılacak. Ekmek ve süt gibi temel gıdaları doğrudan belediye bütçesinden karşılamak yerine, mahalle fırınları ve yerel süt üreticileriyle iş birliği yapılacak. Böylece daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılacak, aile bütçelerine destek olarak, yerel üreticileri güçlendirecek.

Vatandaşlar MuğlaKart’ı Dakikalar İçinde Alabilecek

muglakart.com’a giren herkes, alım noktalarından başvuru koşullarına, gerekli belgelerden kullanım alanlarına kadar tüm ayrıntıları tek sayfada bulabilecek. Vatandaşlar herhangi bir fiziki belge taşımadan, tüm kayıt ve kimlik doğrulama sürecini çevrimiçi birkaç adımda tamamlayacak; başvuru onaylandığında en yakın teslim noktasına gidip MuğlaKart’ını dakikalar içinde alabilecek.

Muğla App Uygulaması Başkanla Doğrudan İletişim Sağlayacak

Muğla App mobil uygulaması ile yerel yönetime erişim bir dilekçe mesafesinden bir dokunuş mesafesine indiriliyor. Vatandaşlar talebini ya da önerisini yazıp gönderdiğinde iletisi doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanına ulaşacak. Gönderilen her talep sistemde adım adım izlenecek ve vatandaşların, başvurusunun hangi aşamada olduğu anlık olarak görülebilecek. Sonuçlandığında uygulama üzerinden bildirim alınacak. Böylelikle yönetilen ile yöneten arasındaki mesafe, dijital pencerede yok olacak.

Rik Vera: “Vatandaşların Hayatını Dijitalleşme İle Daha Basit, Erişilebilir Hale Getirebilirsiniz”

Master of Curiosity Rik Vera, “Yeni sorunlara çözüm bulma noktasında yapay zekâ öncülüğünde dijital ara yüz ile insanlara hizmet edebiliriz. Dünya ve insanlar dijitalleşti. Dijitalleşmeden başka bir seçenek yok. Vatandaşların hayatını dijitalleşme ile daha basit, erişilebilir hale getirebiliriz. Verilerin doğru toplanmasıyla vatandaşlara daha fazla hizmet sağlanabilecek. İnsanlar dijitalleştikçe daha çok insana ihtiyaç olacak. Kamu çalışanları artırılmış zekâdan yararlanacak. Yeni dünyada herkesin sürece katılmasından bahsediyoruz. Bu dijitalleşme sürecinde sizlere şans diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gonca Köksal Aras: “Dünya Kenti Muğla Vizyonuyla Yola Çıkan ve Projeler Üretmeye Devam Eden Ahmet Başkanımıza Teşekkür Ederiz”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “Dijital bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji hayatımızın her noktasına girdi. Hayatımızın akışı değişti. Dijitalleşmenin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Özellikle belediyecilik alanında halkın sesini duymak ve duyurmak noktasında bu dönüşüm çok önemli. Dünya Kenti Muğla vizyonuyla yola çıkan ve projeler üretmeye devam eden Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Başkan Aras: “Teknolojiyi Kentin Yalnızca Bir Alanında Değil, Tüm Yapısında Kullanmayı Hedefliyoruz”

Muğla’nın geleceğini şekillendirecek dijital dönüşüm yolculuğunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Göreve geldiğimiz andan itibaren hem kentimizin hem de ülkemizin çağdaşlaşması için teknolojik atılımları hayata geçiriyoruz. Ata’mızdan öğrendiğimiz gibi daima ileriye bakıyoruz. William Arthur Ward’ın dediği gibi, ‘Kötümser rüzgârdan şikâyet eder, iyimser rüzgârın değişmesini bekler; gerçekçi ise yelkenlerini rüzgâra göre ayarlar.’ Biz yelkenleri hiçbir zaman suya indirmeyeceğiz. Yerel yöneticiler olarak realist olmak zorundayız. Toplumun hayatını kolaylaştırarak kendimize yeni bir yol çizebiliriz. Biz bu anlayışla hareket ediyor, teknolojiyi kentin yalnızca bir alanında değil, tüm yapısında, tüm damarlarında kullanmayı hedefliyoruz. Bu hedefle tüm desteklerimizi ve hizmetlerimizi tek kartta topluyoruz.” dedi.

Başkan Aras: “Muğla’mızı Türkiye’de Değişim Dönüşümün Lideri Haline Getirebiliriz”

Attıkları her adımda Muğla’nın daha yaşanabilir, sürdürülebilir, adil ve dirençli olmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Aras, “Bu çağda bir kenti yönetmek, hizmetleri veriye, bilgiye ve teknolojiye dayanarak daha hızlı, daha doğru ve daha adil şekilde sunmaktır. Bilimi ve aklı kullanmak zorundayız. Veriye hâkim olmayan kentine hâkim olamaz. Kentle ilgili tüm verileri toplamak için MUPA’yı kurduk.



Akıllı şehir, bütünüyle veriye dayanan, teknolojiyi insanın hizmetine sunan bir yönetim aklıyla inşa edilir. Her attığımız dijital adım, bu kentin daha yaşanabilir, sürdürülebilir, adil ve dirençli olması içindir. Biz, Muğla’mızı bu vizyonla yönetiyoruz. Bu dijital dönüşüm, kamu hizmetlerinin, yönetimin ve kent kültürünün de dönüşümüdür. Doğru iletişim ve strateji ile Muğla’mızı Türkiye’de değişim dönüşümün lideri haline getirebiliriz.” şeklinde konuştu.