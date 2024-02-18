Murat Kurum: İstanbul'umuzu gerçek kimliğine kavuşturacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Uluslararası Vuslat Platformu toplantısında konuştu. Murat Kurum, "Vuslat Platformu’nun entelektüel birikimiyle, irfanıyla bu şehirdeki tahribatı durduracak, İstanbul’umuzu gerçek kimliğine yeniden kavuşturacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Uluslararası Vuslat Platformu toplantısında konuştu. Kurum, ‘’Vuslat Platformu 13 yıldır ülkemiz başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında aynı gaye ve manevi değerler etrafında fikir ve gönül birliği yapan insanların bir araya geldiği müstesna bir okuldur. Medeniyetimizin yeniden inşası yolunda ilim, ahlak ve irfanı merkeze alan bir yaklaşımla evlatlarımızın, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin yetişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır.’’ dedi.

Şehirlerin sadece betondan ibaret olmadığını ifade eden Kurum, ‘’O betonlar ancak bir tasavvurla; bir ruhla karılınca felsefesi olan bir mimariye, bir kimliğe bürünürler. Şehir bir ruhtur, bu ruh aynı zamanda o şehirde yaşayan insanlar tarafından şehre adapte edilir.’’ diye konuştu. İstanbul’da son 5 yılda yaşanan tahribata dikkat çeken Kurum, tahribatı durdurarak İstanbul’u gerçek kimliğine kavuşturacaklarının altını çizdi. Millet iradesini yansıtan ve millet iradesine yaslanan bir temsil sistemini ve siyaseti hakim kıldıklarını belirten Kurum, ‘’Milletimizin sesine sağır kalmadık, milletimizin beklentilerine yabancı olmadık.’’ sözleriyle AK Parti’nin 22 yıllık siyasetinin millet odaklı olduğunu vurguladı.

Hem yerelde hem merkezde millete en güzel hizmetleri götürmenin gayesiyle hareket ettiklerini söyleyen Kurum, ‘’AK Parti’mizin belediyecilik anlayışıyla; hiçbir şehrimizi gürültüye, estetikten yoksunluğa, çirkinliğe, çarpık yapılaşmaya terk etmedik. Her bir şehrimizi, her bir ilçemizi, huzurun, barışın, estetiğin, mimarinin merkezleri haline getirdik.’’ dedi.Filistin’de yaşananlara değinen Kurum, ‘’Gazze’de yaşanan katliamlara milletimizle, devletimizle beraber sessiz kalmadık.’’ şeklinde konuştu.

İstanbul’u büyük ve güçlü Türkiye’nin lokomotif şehri olarak nitelendiren Kurum, Biz hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Bizi arayanlar o büyük ve güçlü Türkiye davası için milletimizin kentsel dönüşümle, depremle ilgili endişelerini giderirken bulacaklar.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.