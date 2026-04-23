Muratpaşa’da 23 Nisan coşkusu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin farklı mahallelerde hizmet veren 5 kreşinde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal’la bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenerek onların bayram coşkusuna ortak olan Başkan Uysal, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Uysal, Uysal, “Çocuklarımız bu ülkenin geleceği ve yarınların en büyük güvencesidir. Onların mutlu, özgüvenli ve iyi koşullarda yetişmesi hepimizin sorumluluğunda. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı. Buluşmada çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

MİNİKLERDEN 23 NİSAN GÖSTERİSİ

Ayrıca kreş öğrencileri, Engelsiz Kafe’de düzenlenen programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler ritim gösterileri ve dans performanslarını sergiledi. Etkinlik kapsamında palyaço etkinliği ve yüz boyama çalışmaları da yapıldı. Kırmızı-beyaz Türk bayrağı renklerinde giyinen çocuklar, hazırladıkları danslarla katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca miniklere “Atatürk ve 23 Nisan” isimli bir kitap dağıtıldı.

