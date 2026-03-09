Muratpaşa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve konser programında kadınların gününü kutladı.

Kadın hakları, toplumsal eşitlik ve Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı haklar üzerine konuşmaların yapıldığı geceye Muratpaşa İlçe örgütü temsilcileri, Kadın Kolları üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kent sakini katıldı.

“CUMHURİYET, KADIN HAKLARINDA BÜYÜK BİR SIÇRAMA SAĞLADI”

Gecede, Cumhuriyet’in kadın hakları üzerindeki rolüne dikkat çeken Başkan Uysal, Türkiye’nin bu alanda önemli bir tarihsel kazanıma sahip olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde dünyada kadın haklarında en yüksek sıçramayı sağlayan modeldir. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderlerinin hakkını teslim etmeden bu konu konuşulamaz. Anısı önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çok zor bir sosyolojide ve gelenekte, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Cumhuriyet aydınlanması bu yönüyle dünya tarihinde en hızlı ve en büyük sıçramalardan birini gerçekleştirmiştir.”

“NEYİ BAŞARDIĞIMIZI BİLMEZSEK GELECEĞİ KURAMAYIZ”

Toplumsal ilerleme için geçmiş kazanımların iyi anlaşılması gerektiğini belirten Uysal, bunun geleceğe dair hedefler için de önemli olduğunu ifade etti. “Neyi başardığımızı anlayamazsak neyi başarmamız gerektiğini de anlayamayız” diyerek Cumhuriyet değerlerinin önemine dikkat çekti.

Ayrıca gelir dağılımındaki adaletsizliğin en çok kadınları ve çocukları etkilediğini vurgulayan Uysal, aile kurumu rolünün büyük olduğu toplumlarda kadınların, aile iktisadının bütün yükünü taşıdığını söyledi.

“KADINLARIN GÜCÜ HAYATIN HER ALANINDA KENDİNİ GÖSTERİR”

Kadınların toplumsal hayattaki rolüne de değinen Uysal, kadınların empati ve sezgilerinin toplum için önemli bir güç olduğunu ifade etti. Uysal, “Kadınların sezgileri, empatileri ve sevgiyle kurdukları ilişkiler; kendilerini gerçekleştirme imkanı bulduklarında hayatın pek çok alanında büyük başarılar ortaya koymalarını sağlar” diye konuştu.

Ancak toplumsal gelişimin yalnızca yasal düzenlemelerle sağlanamayacağını belirten Uysal, kültürel ve ekonomik gelişimin de eşit derecede önemli olduğunu vurguladı. “Eğer sosyolojiniz cinsiyet ayrımı üzerine kurulup sosyal dokuları yeniden üretmeye devam ediyorsa; kültürel ve ekonomik alan ilerlemiyorsa, pozitif hukukta yer alan kurallar da çoğu zaman kâğıt üzerinde kalır” dedi.

“ÇAĞDAŞ UYGARLIK HEDEFİNDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VAR”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin çağdaş uygarlık hedefinde kadın erkek eşitliğinin temel bir unsur olduğunu dile getiren Uysal, “Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini her alanda aşacağımıza, özellikle kadın-erkek eşitliği ve toplumsal denge konusunda ilerleyeceğimize olan inancımla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL EŞİTLİK KONUŞULDU

Başkan Uysal’ın açılış konuşmasının ardından Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan ve Uzman Klinik Psikolog Meltem Bilgici de kadın hakları ve toplumsal eşitlik üzerine değerlendirmelerde bulundu.