  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Muratpaşa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Muratpaşa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Güncelleme:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve konser programında kadınların gününü kutladı.

Kadın hakları, toplumsal eşitlik ve Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı haklar üzerine konuşmaların yapıldığı geceye Muratpaşa İlçe örgütü temsilcileri, Kadın Kolları üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kent sakini katıldı.

“CUMHURİYET, KADIN HAKLARINDA BÜYÜK BİR SIÇRAMA SAĞLADI”

Gecede, Cumhuriyet’in kadın hakları üzerindeki rolüne dikkat çeken Başkan Uysal, Türkiye’nin bu alanda önemli bir tarihsel kazanıma sahip olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde dünyada kadın haklarında en yüksek sıçramayı sağlayan modeldir. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderlerinin hakkını teslim etmeden bu konu konuşulamaz. Anısı önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çok zor bir sosyolojide ve gelenekte, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Cumhuriyet aydınlanması bu yönüyle dünya tarihinde en hızlı ve en büyük sıçramalardan birini gerçekleştirmiştir.”

“NEYİ BAŞARDIĞIMIZI BİLMEZSEK GELECEĞİ KURAMAYIZ”

Toplumsal ilerleme için geçmiş kazanımların iyi anlaşılması gerektiğini belirten Uysal, bunun geleceğe dair hedefler için de önemli olduğunu ifade etti. “Neyi başardığımızı anlayamazsak neyi başarmamız gerektiğini de anlayamayız” diyerek Cumhuriyet değerlerinin önemine dikkat çekti.

Ayrıca gelir dağılımındaki adaletsizliğin en çok kadınları ve çocukları etkilediğini vurgulayan Uysal, aile kurumu rolünün büyük olduğu toplumlarda kadınların, aile iktisadının bütün yükünü taşıdığını söyledi.

“KADINLARIN GÜCÜ HAYATIN HER ALANINDA KENDİNİ GÖSTERİR”

Kadınların toplumsal hayattaki rolüne de değinen Uysal, kadınların empati ve sezgilerinin toplum için önemli bir güç olduğunu ifade etti. Uysal, “Kadınların sezgileri, empatileri ve sevgiyle kurdukları ilişkiler; kendilerini gerçekleştirme imkanı bulduklarında hayatın pek çok alanında büyük başarılar ortaya koymalarını sağlar” diye konuştu.

Ancak toplumsal gelişimin yalnızca yasal düzenlemelerle sağlanamayacağını belirten Uysal, kültürel ve ekonomik gelişimin de eşit derecede önemli olduğunu vurguladı. “Eğer sosyolojiniz cinsiyet ayrımı üzerine kurulup sosyal dokuları yeniden üretmeye devam ediyorsa; kültürel ve ekonomik alan ilerlemiyorsa, pozitif hukukta yer alan kurallar da çoğu zaman kâğıt üzerinde kalır” dedi.

“ÇAĞDAŞ UYGARLIK HEDEFİNDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VAR”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin çağdaş uygarlık hedefinde kadın erkek eşitliğinin temel bir unsur olduğunu dile getiren Uysal, “Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini her alanda aşacağımıza, özellikle kadın-erkek eşitliği ve toplumsal denge konusunda ilerleyeceğimize olan inancımla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL EŞİTLİK KONUŞULDU

Başkan Uysal’ın açılış konuşmasının ardından Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan ve Uzman Klinik Psikolog Meltem Bilgici de kadın hakları ve toplumsal eşitlik üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı
İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı
İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor
İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor
Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi
Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşta Trump, İran'ı hedef almalarının bu nedenini ilk kez açıkladı ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşta Trump, İran'ı hedef almalarının bu nedenini ilk kez açıkladı İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı Güpe gündüz akılalmaz şiddet... 61 yaşındaki adamı taciz edip darp ettiler! Güpe gündüz akılalmaz şiddet... 61 yaşındaki adamı taciz edip darp ettiler! İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yatırımcılara kritik uyarı: İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yatırımcılara kritik uyarı: Denizli'de büyük deprem; çevre illerden de hissedildi! Denizli'de büyük deprem; çevre illerden de hissedildi! İran, Lübnan ve İsrail arasında sabaha kadar süren füze düellosu! İran, Lübnan ve İsrail arasında sabaha kadar süren füze düellosu! Soğuk ve kar bastırdı, bir ilimizde okullar tatil edildi Soğuk ve kar bastırdı, bir ilimizde okullar tatil edildi Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor! Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor! Güzel oyuncudan tüyler ürperten iddia: ''Baba ölümden sonra bir işaret ver dedim ve o da verdi'' Güzel oyuncudan tüyler ürperten iddia: ''Baba ölümden sonra bir işaret ver dedim ve o da verdi''
İstanbul'da korku dolu anlar: Bitişikteki inşaat yüzünden temeli kayan 4 katlı bina tahliye edildi! İstanbul'da korku dolu anlar: Bitişikteki inşaat yüzünden temeli kayan 4 katlı bina tahliye edildi! Gizemli gaz patlamaya yol açtı, mahalleli sokakta sabahladı! Gizemli gaz patlamaya yol açtı, mahalleli sokakta sabahladı! Ekranların sevilen oyuncusunun Paris Moda Haftası için iddialı tercihi ile olay oldu Ekranların sevilen oyuncusunun Paris Moda Haftası için iddialı tercihi ile olay oldu Rıdvan Dilmen'den Samsunspor karşısında ölüp ölüp dirilen Fenerbahçe için olay ifadeler Rıdvan Dilmen'den Samsunspor karşısında ölüp ölüp dirilen Fenerbahçe için olay ifadeler Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar Cep telefonu hattını kopyalayıp, büyük vurgun yaptılar! Bu onay koduna dikkat! Cep telefonu hattını kopyalayıp, büyük vurgun yaptılar! Bu onay koduna dikkat! Bakan Tekin ''okullarda ara tatil kaldırılacak mı'' tartışmalarına son noktayı koydu Bakan Tekin ''okullarda ara tatil kaldırılacak mı'' tartışmalarına son noktayı koydu Hatay'da 5 katlı apartmanda gece yarısı yangın kabusu: Onlarca kişi son anda tahliye edildi Hatay'da 5 katlı apartmanda gece yarısı yangın kabusu: Onlarca kişi son anda tahliye edildi