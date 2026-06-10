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Muratpaşa'da Turunç Masa, 11 bin 153 başvuruyu çözüme kavuşturdu

Muratpaşa'da Turunç Masa, 11 bin 153 başvuruyu çözüme kavuşturdu
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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, mayıs ayında ilçe sakinlerinden gelen 11 bin 153 başvuruyu sonuçlandırdı. Başvuruların büyük bölümü çağrı merkezi üzerinden iletilirken, en yoğun talep çevre ve sağlık hizmetlerine yönelik oldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Yalnızca başvuru alan değil, aktif iletişim kuran bir yapı” olarak tanımladığı Turunç Masa, mayıs ayında vatandaşlarla yoğun temasını sürdürdü. Sistem kapsamında 24 bin 241 kişiyle birebir iletişim kuruldu.

Mayıs ayında çözüme kavuşturulan 11 bin 153 başvurunun yüzde 83’ü, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla belediyeye ulaştı. Web sitesi, e-posta, CİMER ve sosyal medya kanallarından gelen başvuru sayısı ise bin 91 oldu.

Müdürlükler bazında en fazla talep, bin 865 başvuruyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleşti. Bu başvuruların 629’unu ambalaj atıklarının toplanması, 429’unu ise Çevreci Komşu Kart kapsamında atıkların randevulu şekilde evlerden alınmasına ilişkin talepler oluşturdu.

En yoğun başvuru alan ikinci birim ise Sağlık İşleri Müdürlüğü oldu. Müdürlüğe iletilen talepler arasında evde bakım hizmetleri, 449 başvuruyla ilk sırada yer aldı.

Mahalle bazında değerlendirildiğinde, en fazla başvuru 811 taleple Güzeloba Mahallesi’nden geldi. Güzeloba’yı 572 başvuruyla Şirinyalı ve 555 başvuruyla Çağlayan Mahallesi takip etti.

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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