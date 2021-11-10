Mustafa Kemal Atatürk, Küçükçekmece'de saygıyla anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete yolculuğunun 83. yıl dönümünde, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde anma töreni düzenlendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi 10 Kasım mesajında, ''57 yıllık yaşamına nice zaferler, başarılar ve özgürlüğümüzün nişanesi Cumhuriyet’i sığdıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete yolculuğunun 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Yolundan hiç ayrılmayacağız'' ifadelerine yer verdi.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te Halkalı’daki Atatürk Anıtı’na ilçe protokolü, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar tarafından çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına ise Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Garnizon Komutanı Personel Yarbay İzzet Tepekaya ve beraberindeki ilçe protokolü ile öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Sefaköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Atatürk’ konulu oratoryo ilgiyle izlenirken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Öğretmen ve öğrencilerin, Ata’nın sevdiği şarkılardan oluşan repertuarıyla söylediği şarkılar ise izleyenlerden tam not aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, mektup ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet Yavuz Selim Cami'de ikindi namazına müteakip mevlit okutuldu. Gerçekleştirilen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve şehitler için dua edilerek, vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.