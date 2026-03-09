Nazan Öncel Yarınsız Yarın ile Küçükçekmeceli kadınlarla buluştu

  1. Anasayfa
Sevilen sanatçı, şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, Küçükçekmece Belediyesi’nin “Çekmece’mde Kitap Var” buluşmaları kapsamında Küçükçekmeceli kadınlarla bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Öncel, “Yarınsız Yarın” adlı kitabını anlatarak kadınların yaşamın içinde karşılaştığı zorluklara ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

“Ömrüm şarkı yazmakla geçti. Şarkılar da birer hikâyeydi benim için. Onları yazabiliyorsam bunu da yazabilirim diye düşündüm ve girişimde bulundum” sözleriyle yazarlık yolculuğunu anlatan Öncel konuşmasında özellikle kadınların yaşadığı toplumsal sorunlara değindi.

8 Mart’ın bir kutlama gününden ziyade farkındalık günü olduğuna dikkat çeken sanatçı, Türkiye’de katledilen kadınların isimlerini tek tek okuyarak,  “8 Mart sözlükte kalmış bir gün gibi geliyor bana. Kadınlarımız her gün vahşice katlediliyor. Daha dün ve önceki günlerde, ne yazık ki önünü alamıyoruz. İstismar ediliyor. Klişe sözler söylemek istemiyorum, genelde klişeler doğru oluyor. O ailelerin o çocukların yası bizim de yasımızdır. Var olalım, eksiksiz olalım, artık eksilmeyelim yeter. Öldürenler, bir cani bir katil gibi yatıyorlar çıkıyorlar. Bunlar sadece bir isim değil. Bizim evlatlarımız, bunlar biz de olabilirdik. Fatmanur’u daha dün toprağa verdik. Nice Fatmanurlar solmasın diye adalet aramaktan yorulmayacağız” dedi.

Samimi bir söyleşi gerçekleştiren sanatçı etkinlikte, sevilen şarkılarından bazılarını da seslendirdi.

Başkan Çebi: Kadınların ve ailelerin konforunu artıran projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz

Programa katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, konuşmasında kadınların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirilen projelere dikkat çekerek, “Belediye denildiğinde yalnızca yol, su, elektrik anlaşılmamalı. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla kadınların ve alilerin yaşam konforunu artıran projeler geliştiriyoruz. Gündüz Çocuk Bakımevleri, Anne Taksi, Kadın Eşitlik Merkezi ve Hünerli Eller Çarşısı bu çalışmaların somut örnekleridir. Öte yanda kent yaşamında kültür ve sanat çalışmalarının öneminin farkındayız. “Çekmecemde Kitap Var” etkinliği bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Altıncısını gerçekleştirdiğimiz bu söyleşilere katılımlarınızdan ve ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Söyleşi sonunda Başkan Çebi, ünlü sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Söyleşiye katılan kadınlara ise Nazan Öncel’in “Yarınsız Yarın” adlı kitabı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hediyeler verildi. 

