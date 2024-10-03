Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi’nin 79.Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacak.

Yayın hayatına 7 Mayıs 1924’te başlayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruluşunu sağladığı, adını koyduğu ve Muğlalı Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet Gazetesi’nin her yıl düzenlediği Yunus Nadi Ödül töreni Muğla’da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 79.Yunus Nadi Ödül töreni ilk kez Muğla doğumlu Yunus Nadi’nin memleketinde yapılacak.



79.Yunus Nadi Ödülleri öykü, roman, şiir, sosyal bilimler, karikatür ve fotoğraf dalında yapıldı. 6 dalda düzenlenen yarışmaya 248 yapıt katıldı. Öykü dalında 62, roman dalında 76, şiir dalında 43, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 33, fotoğraf dalında 10 olmak üzere toplam 248 yapıt değerlendirildi. 79. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar; “Roman” dalında Hidayet Karakuş, “Öykü” dalında Emrah Öztürk, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Sercan Ünsal, Hilmi Uysal, Mualla Aksu ve Pakize Türkoğlu, “Karikatür” dalında Cem Koç, “Şiir” dalında Elçin Sevgi Suçin olarak belirlendi.

79.Yunus Nadi Ödül töreni bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Menteşe Belediyesi işbirliği ile 31.Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’nde yapılacak. 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törene Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve yarışmanın kazananları katılacak.

Alev Coşkun; “Cumhuriyet Gazetesi Türkiye Cumhuriyeti’nin hafızasıdır”

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruluşunu sağladığı ve ismini koyduğu Cumhuriyet Gazetesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin hafızası olduğunu söyledi ve 100 yaşında köklü çınar Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu, Atatürk’ün yol arkadaşı, Türk basının duayeni Yunus Nadi adına 79 yıldır farklı konu başlıklarında ödül töreni düzenleyerek ismini yaşattıklarını belirtti.



Başkan Aras; “Cumhuriyet Gazetesi kurulduğu günden bu yana Türk basını için bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.”

Muğla’da dünyaya gelen ve Kurtuluş Savaşı döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoldaşı olarak tanıklık eden hemşerileri Yunus Nadi ile gurur duyduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hemşerilerinin adını taşıyan 79.Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacak olmalarının da kendilerini mutlu ettiğini belirtti.



Başkan Aras; “Bundan 100 yıl önce bağımsızlık savaşı veren bir milletin evladı olarak Muğla’da dünyaya gelen Yunus Nadi büyük mücadeleler vererek ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği ile Cumhuriyet Gazetesi’ni kurmuştur. Kurtuluşa ve kuruluşa tanıklık eden Cumhuriyet Gazetesi Türk basının temel taşı ve yol göstericisidir. Cumhuriyet Gazetesi’nin ismini koyan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk basınla ilgili; “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, kısaca bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.” demiştir. İşte Cumhuriyet Gazetesi kurulduğu günden bu yana Türk basını için bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir. Uğur Mumcuların, Ahmet Taner Kışlalıların, İlhan Selçukların, Ali Sirmenlerin ve daha birçok değerli kalemin öğretmenliğinde bugünlere gelmiş bir okuldur. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yolumuzu aydınlatan bir rehber aynı zamanda halka gerçekleri korkmadan, taraf tutmadan aktaran kuvvettir. Cumhuriyet Gazetesi gibi önemli bir kültürel mirası kurarak Türk basınına kazandıran hemşerimiz Yunus Nadi adına bu yıl 79.su düzenlenen ödül töreni bu büyük gazetecinin doğduğu topraklarda ilk defa düzenleyeceğimiz için çok mutluyuz. Kültür, turizm, tarım şehri Muğla’mızda ülkemizin ve şehrimizin değerlerini yaşatmaya, Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.