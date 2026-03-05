ABD Senatosu'nda savaş krizi: ''Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diye bağırdı, kolu kırıldı

ABD Senatosu'nda düzenlenen Silahlı Kuvvetler Alt Komitesi oturumu, tırmanan Orta Doğu gerilimi ve İsrail-İran hattındaki çatışmaların gölgesinde sarsıcı bir protestoya sahne oldu. Eski bir ABD Deniz Piyadesi olan Brian McGinnis, oturum sırasında ayağa kalkarak Washington’ın savaş politikalarına karşı bayrak açtı. Polis müdahalesi sırasında McGinnis’in kolunun kırılması, ABD kamuoyunda ve sosyal medyada infial yarattı.

Washington’da sular durulmuyor. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Alt Komitesi'nin İran stratejilerini görüştüğü oturum, beklenmedik bir eylemle bölündü. Eski bir Deniz Piyadesi olan ve yaklaşan seçimlerde Yeşiller Partisi’nden Senato adaylığına hazırlanan Brian McGinnis, ABD’nin bölgedeki askeri müdahalelerine karşı isyan etti.

"Kimse İsrail İçin Savaşmak İstemiyor!"

McGinnis, oturumun ortasında ayağa kalkarak İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını ve ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteği protesto etti. Polis ekipleri McGinnis’i salondan çıkarmak için hamle yapınca arbede çıktı. Salonun kapısına tutunarak direnen eski asker, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor!" diye defalarca bağırdı.

Senatör de Müdahale Etti, Kolu Kırıldı

Olayın en dikkat çekici anı ise Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy’nin de polislere yardım ederek McGinnis’i dışarı itmeye çalışması oldu. Bu sert müdahale sırasında McGinnis’in kolu kırıldı. Acı içinde salondan çıkarılan eski askerin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, ABD polisinin ve bir senatörün protestocuya yönelik sert tutumu "ifade özgürlüğü" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

