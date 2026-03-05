  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD Senatosu'nda savaş krizi: ''Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diye bağırdı, kolu kırıldı

ABD Senatosu'nda savaş krizi: ''Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diye bağırdı, kolu kırıldı

Güncelleme:

ABD Senatosu'nda düzenlenen Silahlı Kuvvetler Alt Komitesi oturumu, tırmanan Orta Doğu gerilimi ve İsrail-İran hattındaki çatışmaların gölgesinde sarsıcı bir protestoya sahne oldu. Eski bir ABD Deniz Piyadesi olan Brian McGinnis, oturum sırasında ayağa kalkarak Washington’ın savaş politikalarına karşı bayrak açtı. Polis müdahalesi sırasında McGinnis’in kolunun kırılması, ABD kamuoyunda ve sosyal medyada infial yarattı.

Washington’da sular durulmuyor. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Alt Komitesi'nin İran stratejilerini görüştüğü oturum, beklenmedik bir eylemle bölündü. Eski bir Deniz Piyadesi olan ve yaklaşan seçimlerde Yeşiller Partisi’nden Senato adaylığına hazırlanan Brian McGinnis, ABD’nin bölgedeki askeri müdahalelerine karşı isyan etti.

"Kimse İsrail İçin Savaşmak İstemiyor!"

McGinnis, oturumun ortasında ayağa kalkarak İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını ve ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteği protesto etti. Polis ekipleri McGinnis’i salondan çıkarmak için hamle yapınca arbede çıktı. Salonun kapısına tutunarak direnen eski asker, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor!" diye defalarca bağırdı.

Senatör de Müdahale Etti, Kolu Kırıldı

Olayın en dikkat çekici anı ise Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy’nin de polislere yardım ederek McGinnis’i dışarı itmeye çalışması oldu. Bu sert müdahale sırasında McGinnis’in kolu kırıldı. Acı içinde salondan çıkarılan eski askerin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, ABD polisinin ve bir senatörün protestocuya yönelik sert tutumu "ifade özgürlüğü" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Etiketler Tim Sheehy senato abd Amerika deniz piyadesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama MSB'den füze krizi sonrası çok sert uyarı: ''Kimden gelirse gelsin...'' MSB'den füze krizi sonrası çok sert uyarı: ''Kimden gelirse gelsin...'' Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü! Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü! Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı! Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı