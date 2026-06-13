ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde nihai bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de "İslamabad Mutabakat Zaptı" vurgusuyla teyit ettiği anlaşmanın kısa sürede imzalanması bekleniyor. Trump, anlaşma sayesinde İran'ın nükleer programının sonlandırılacağını ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası trafiğe açılacağını belirtti.

Küresel diplomasiyi ve Orta Doğu'daki jeopolitik dengeleri derinden sarsacak tarihi bir adım atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail medyasına yaptığı kritik açıklamalarda İran ile yürütülen müzakerelerde mutlu sona ulaşıldığını ve barış anlaşmasının hafta sonu veya en geç Pazartesi günü imzalanabileceğini bildirdi.

Arakçi Doğruladı: "İslamabad Mutabakat Zaptı Sonuçlanıyor"

Sürecin İran cephesindeki yansımaları da ABD'nin açıklamalarını destekler nitelikte. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile bir anlaşmaya varılmasının daha önce hiç bu kadar yakın olmadığını teyit etti.

Arakçi mesajında, “İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Nihayetlendirilmesi beklenirken, basın mensupları içeriği hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınmalıdır” ifadelerini kullanarak, detayların zamanı geldiğinde şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Trump'ın Açıklamalarından Öne Çıkan Kritik Maddeler

Eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki politikaları sert bir dille eleştiren ve kendi yönetiminin yaklaşımını savunan Donald Trump’ın İsrail medyasına verdiği mülakatta öne çıkan diplomatik şartlar şu şekilde sıralandı:

Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından, küresel enerji koridorunun en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nın tüm ülkelere ve uluslararası ticarete tamamen açık hale getirileceği müjdelendi.

Nükleer Silahlara Karşı "Aşılmaz Duvar"

Trump, Obama döneminde imzalanan JCPOA anlaşmasının aksine, yeni mutabakatın İran'ın nükleer silah satın alma, geliştirme veya herhangi bir yolla elde etmesini tamamen engelleyeceğini belirtti. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının (nükleer toz) dağların derinliklerinden çıkarılarak İran veya ABD'de seyreltilip tamamen imha edileceği vurgulandı.

Para Transferi Yapılmayacak

Önceki dönemlerde İran'a nakit aktarıldığını öne süren Trump, yeni anlaşma kapsamında ABD'den İran'a kesinlikle bir para transferi gerçekleştirilmeyeceğinin altını çizdi.

"Elimizde Nihai Bir Alternatif Bulunuyor"

İran ve tüm Orta Doğu bölgesiyle uzun yıllar boyunca iş birliği yapmayı hedeflediklerini belirten ABD Başkanı, sürecin pürüzsüz ve hızlı bir şekilde ilerlemesini umduğunu dile getirdi. Ancak Trump, diplomatik sürecin tıkanması ihtimaline karşı “Aksi halde elimizde nihai bir alternatif bulunuyor; ancak buna bir daha başvurmak zorunda kalmamayı umuyoruz” sözleriyle de caydırıcı mesajını yineledi.

DHA / İHA