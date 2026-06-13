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Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin

Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin
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Ekonomist Muhammet Bayram, gram ve ons altın fiyatlarındaki güncel dalgalanmaları jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası politikaları ekseninde değerlendirdi. Olası bir barış senaryosunda gram altının kısa vadede 7.000 TL'ye çıkabileceğini belirten Bayram, uzun vadede ise 8.500 ile 10.000 TL bandına işaret etti.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve faiz kararlarının gölgesinde yön arayan altın fiyatları için uzman değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon yayınında ons ve gram altının kısa ile uzun vadeli rotasına dair kritik öngörülerde bulundu.

Trump'ın Açıklamaları ve Jeopolitik Risklerin Altına Etkisi

Altın piyasasının şu anda haber akışına son derece duyarlı ve oynak bir zeminde ilerlediğini belirten Muhammet Bayram, özellikle Umman Denizi çevresindeki gerilimlerin ve ABD siyasetinin fiyatlamalarda doğrudan etkili olduğunu vurguladı.

Bayram, Donald Trump'ın savaş ve barış söylemlerinin piyasadaki yansımasını şu çarpıcı örnekle özetledi:

"Trump tam 39 kez 'bu savaş bitti' dedi. Bitti dediğinde altın arttı. Ancak 'savaş devam edecek, bombalayacağız' açıklamaları geldiğinde altın fiyatları geriledi."

Gram Altında Kısa ve Uzun Vadeli Fiyat Hedefleri

Yatırımcıların psikolojik sınırları yakından takip ettiği bu dönemde, Ekonomist Muhammet Bayram gram altın için "şu an 6.200–6.300 TL bandında seyreden gram altının yönü, hafta sonu gelebilecek olası siyasi ve askeri açıklamalara bağlı" dedi.

Bayram'ın en dikkat çeken tahmini, savaşın son bulması durumunda altının hızla ivme kazanarak 7.000 TL seviyelerine ulaşacağı yönünde oldu.

Uzun Vadeli Bant (8.500 - 10.000 TL)

Uzun vadeli yatırımcılar için alt bandı 8.500 TL, üst bandı ise 10.000 TL olarak belirleyen Bayram, 10.000 TL seviyesinin mevcut koşullarda kısa vade için zorlu bir hedef olduğunu sözlerine ekledi.

"Altının En Büyük Rakibi Faizdir"

Piyasadaki fiyatlamaların yalnızca savaş ekonomisiyle açıklanamayacağını, makroekonomik kararların da devrede olduğunu belirten uzman isim, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikalarına dikkat çekti. Yüksek faiz ortamının altını baskıladığını vurgulayan Bayram, "Altının rakibi faizdir. Faizler yüksek olursa vatandaş altına değil, faize yönelir" diyerek olası faiz indirimlerinin altını destekleyeceğinin altını çizdi.

Ayrıca küresel merkez bankalarının artan jeopolitik riskler nedeniyle rezervlerini çeşitlendirerek altın biriktirme eğilimini hızlandırdığını belirtti.

Yatırımcılara Tavsiye: "Kademeli Alım Yapın, Panikten Uzak Durun"

Bireysel yatırımcıların piyasa psikolojisine yenik düşerek duygusal kararlar aldığını eleştiren Bayram, yükselişte alıp düşüşte satma hatasına düşülmemesi gerektiğini ifade etti. Uzman isim, kısa vadeli düşüşlerin uzun vadeli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini savunarak stratejik ve kademeli alım-satım yapılması tavsiyesinde bulundu.

 

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

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