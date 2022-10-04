Gazprom'dan açıklama: Kuzey Akım'da doğalgaz akışını başlatacak

"Yeni dünya savaşı" olasılıklarını gündeme getiren Kuzey Akım'da yaşanan gaz sızıntısıyla ilgili Gazprom yeni bir açıklama yaptı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarında geçen hafta meydana gelen sızıntıların durduğunu ve hatlardan bir tanesinin kullanıma açılabileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Gazprom yaptığı açıklamada sızıntının meydana geldiği üç hatta basınç seviyesinin normale döndüğünü ve çevreye olası zararları engellemek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Avrupa ülkeleri, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan iki büyük boru hattındaki üç sızıntıyı geçtiğimiz günlerde araştıracağını bildirmişti.

Almanya, Danimarka ve İsveç'de yetkilileri sabotaj ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.

Geçen hafta Kuzey Akım 1’in birbirine paralel iki hattında ve Kuzey Akım 2’nin A hattındaki basınçta ciddi düşüş yaşandığı aktarıldı.

Gazprom bugünkü açıklamasında Kuzey Akım 2’nin B hattından Avrupa’ya doğalgaz tedarikinin sürdürülebileceğini belirtti.

İki boru hattı da, Ukrayna savaşı başladığından bu yana Rusya ile Avrupa arasındaki enerji krizinin odak noktaları oldu.

Rusya, ruble ile ödeme yapılmaması ve bakım çalışmalarını gerekçe göstererek doğalgaz akışını tamamen durdurdu. Ukrayna işgali ve yaptırımlar öncesi Kuzey Akım 1 hattı aktif bir şekilde çalışıyordu.

Hat, Rusya’nın en son Ağustos ayında "tamirat" gerekçesiyle kapatmasından bu yana işlemiyor.

İkizi olan Kuzey Akım 2'nin çalışması ise Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin hemen ardından durduruldu.

İki hattan da gaz akışı olmasa da, hatlarda gaz mevcut.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Rus gazını Avrupa Birliği sınırlarına taşıyan Kuzey Akım 2 hattında meydana gelen ve sebebi bulunamayan sızıntılar, daha sonra Kuzey Akım 1'de de tespit edildi.

29 Eylül’de ise boru hatlarındaki sızıntıların sayısının 4’e çıktığı belirtildi.

İsveç, son sızıntının Kuzey Akım 2 boru hattında tespit edildiğini duyurdu.

Danimarka da karasularından geçen boru hattında iki farklı sızıntı olduğunu bildirdi.

Bunun ardından Avrupa Birliği inceleme başlattı ve sızıntıların sabotaj nedeniyle yaşandığı şüphesini açıkladı.

Kremlin ise kendi boru hattına sabotaj düzenlemenin “aptalca” ve “tahmin edilebilir” olduğunu savundu ve "sızıntı olan bölgenin ABD istihbaratının kontrolünde olduğunu" iddia ederek sorumlunun ABD olabileceğini ima etti.

Rus basınında sabotajın arkasında ABD'nin olduğu iddiaları ve "yeni dünya savaşı" olasılıkları tartışıldı.

Sızıntıların ardından, şu anda Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi haline gelen Norveç, önemli altyapı tesislerini korumak için orduyu görevlendireceğini duyurdu.

Norveç devlet enerji şirketi Equinor da, güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.