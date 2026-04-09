Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü!

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. Son yapılan açıklamada ise, "Naim Kasım değil, yeğeni Ali Yusuf Harşi öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

Lübnan ve İsrail hattında gerilim zirveye tırmanırken, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın akıbetiyle ilgili kriz yaratan bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu, önce öldürüldüğünü duyurduğu Hizbullah lideri hakkında "kimlik düzeltmesi" yaparak yeni bir açıklama paylaştı.

İsrail ordusundan yapılan son dakika bilgilendirmesine göre; son operasyonda hayatını kaybeden kişinin Hizbullah lideri Naim Kasım değil, onun yeğeni Ali Yusuf Harşi olduğu belirtildi.

