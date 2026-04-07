  3. İran'ın yeni lideri hakkında olay iddia: Mücteba Hamaney saldırıda ağır yaralandı

İngiliz basınından The Times, Orta Doğu dengelerini sarsacak dev bir iddiayı manşetine taşıdı. Ali Hamaney’in ölümünün ardından İran’ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney’in, babasının hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralandığı ve şu an komada olduğu öne sürüldü.

İran’da sular durulmuyor! İngiltere merkezli The Times gazetesi, Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın dini lideri olan Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

İngiliz The Times gazetesi, Ali Hamaney sonrası koltuğa oturan Mücteba Hamaney’in, babasıyla aynı saldırıda ağır yaralandığını, Hamaney’in Kum şehrinde tedavi gördüğü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamadığı iddiasını gündeme taşıdı.

ABD ve İsrail istihbaratlarının Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırılan habere göre; Mücteba Hamaney’in babası Ali Hamaney’in öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

Söz konusu diplomatik notta, "Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ağır. Kum’da tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamıyor" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının Mücteba Hamaney’in yerini bir süredir bildiği, ancak ayrıntıların daha önce kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

İHA

Etiketler İran Mücteba Hamaney Ali Hamaney hamaney The Times orta doğu
