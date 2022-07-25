Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

DSÖ'nün küresel acil durum ilan etmesine neden olan maymun çiçeği virüsü Japonya'ya sıçradı.

Dünyayı alarma geçiren ve geçtiğimiz hafta sonu Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel acil durum ilan etmesine neden olan bulaşıcı Maymun Çiçeği virüsü Japonya’ya da sıçradı. Japonya hükümetinden edinilen bilgilere göre, başkent Tokyo’da yaşayan 30’lu yaşlarında bir erkeğin Maymun Çiçeği virüsü testi pozitif çıktı. Şahsın yurt dışı seyahat geçmişinin bulunduğu öğrenilirken, hastanın kimliğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

HÜKÜMET UYARI YAPMIŞTI

Japonya’da hükümet bugün Maymun Çiçeği hastalığına karşı bir uyarı yayınlamış, ülke vatandaşlarından hastalığa karşı ekstra önlem almaları istenmişti. Yurt dışına seyahat etmeyi planlayan ya da Japonya dışında bulunan kişilere ise dikkatli olmaları çağrısı yapılmıştı.

DSÖ ALARMA GEÇMİŞTİ

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren Maymun Çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) harekete geçirmiş, 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan edilmişti. Yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının, 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığı duyurulmuştu. Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 2003 yılında konu hakkında veri toplanmaya başlamasından bu yana ülkede hiçbir Maymun Çiçeği vakasının tespit edilmediği bildirilmişti.

İHA