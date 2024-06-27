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Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu

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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Çekya-Türkiye karşılaşmasını izlediği anları paylaştı.

Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, EURO 2024 Çekya-Türkiye karşılaşmasını izledi. Milli Savunma Bakanlığı, A Milli Takımın 2-1 kazandığı karşılaşmada Cenk Tosun’un galibiyet golüne sevinen askerlerin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ’ın Aslanları. Her zaman bir ve beraberiz” ifadeleri kullanılırken, galibiyet golüne sevinen askerler golün ardından ise Türkiye lehine tezahürat yaptı.

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İHA

Etiketler A Milli Takım azerbaycan askerleri milli maç coşkusu
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