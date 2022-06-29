NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya resmi davet

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisi paylaşıldı. Bildiride, ''Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve Katılım Protokollerini imzalamaya karar verdik'' ifadesi yer aldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi paylaşıldı. Bildiride, "5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması'na bağlılığımız katıdır. Güvenliğin kökten değiştiği bu ortamda, Madrid Zirvesi, ittifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır" denildi.

"RUSYA'YI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Zirve bildirisinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu insani felaketin tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmelidir" çağrısı yapıldı.

"UKRAYNA'NIN SAVUNMA HAKKINI TAM OLARAK DESTEKLİYORUZ"

Ukrayna hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna'nın savunma hakkını ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tam olarak destekliyoruz.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YI İTTİFAK'A DAVET ETTİK"

NATO'nun Açık Kapı Politikasına bağlılığımızı yineliyoruz. Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve Katılım Protokollerini imzalamaya karar verdik. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılımı onları daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek."

"RUSYA EN ÖNEMLİ VE DOĞRUDAN TEHDİT"

Öte yandan NATO ülkeleri, Rusya'yı ittifaka en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlayarak, İttifak'ın yeni stratejik konseptini kabul etti.

STOLTENBERG: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ

Zirve sonrası kameralar karşına geçen ve basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye teşekkür etti; "Rusya derhal savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çekilmeli. Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya desteğimiz sürecek. Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmak üzere davet etmeye karar verdik. Dünyanın dört bir tarafında stratejik olarak adımlar atılmakta. Yeni stratejik konsepti de belirlendi. En son 2010'da güncellenmişti. 2010'a kıyasla değişiklikler de görülüyor. Rusya'nın saldırganlığı bizi hedef almakta. Çin'e de tek kelime ile atıfta bulunduk. "Çin'in yapmış olduğu eylemler bizim çıkarlarımızı ve güvenliğimizi tehdit etmektedir" gibi bir cümleyle yer buldu. Siber güvenlik de tartıştığımız konulardan birisiydi.

"TÜRKİYE İLE MUTABAKAT BU KARARIN ÖNÜNÜ AÇTI"

Çok önemli bir karar aldık. Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Dün Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yapılan anlaşma bu kararımızın yolunu açmıştır. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya teşekkür etmek istiyorum. Davetimizi kabul ettiler. Bu Türkiye için iyi bir anlaşmadır. Bu Finlandiya ve İsveç için de iyi bir anlaşmadır. Bu NATO için de iyi bir anlaşmadır. Ukrayna'nın adaylığına ilerleyen süreçlerde kapımız her zaman açık olacaktır."

NATO'DAN UKRAYNA'YA TAM DESTEK

"Ukrayna hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna'nın savunma hakkını ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tam olarak destekliyoruz."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN TÜRKİYE'YE VERDİĞİ TAAHÜTLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında yapılan 4'lü zirve sonrasında, bu ülkeler arasında memorandum imzalandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'ya tepki gösteren Türkiye, 4'lü görüşmeden istediğini aldı. İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütler şunlar:

PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.