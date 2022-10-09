Navigasyonun hatası hayatına mal oldu! Korkunç bir ölümle hayatını kaybetti

ABD'de kızının doğum günü kutlamasından dönen bir adam, kullandığı navigasyon programının yıkılmış bir köprüden geçirmeye çalışması nedeniyle nehre düşerek yaşamını yitirdi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, kızının doğum günü partisinden dönen 47 yaşındaki bir baba, navigasyon programının yanlış yönlendirmesi nedeniyle köprüden düşerek hayatını kaybetti.

29 Eylül 2022 tarihinde yaşanan kaza, navigasyon programının Phil Paxson adındaki talihsiz adamı, 2013 yılında yıkılan ve bir daha tamir edilmeyen köprüye yönlendirmesi sonucu yaşandı.

YIKILMIŞ KÖPRÜDEN NEHRE DÜŞTÜ

Her şeyden habersiz navigasyon programının yönlendirmelerini takip eden adam ise yıkılmış köprüden nehre düşerek aracı içerisinde hayatını kaybetti.

Paxson'ın ailesi, uzun zamandır tamir edilmeyen köprüde herhangi bir önlem alınmadığı için bu kazanın yaşandığını belirtiyor.





