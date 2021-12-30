Putin kendisinden gitar isteyen çocuğa öyle bir şey yaptı ki

Rusya Devlet Başkanı Putin, her yıl katıldığı Dilek Ağacı etkinlikleri kapsamında bir çocuğa isteği üzerine gitar ve müzik okulu sertifikası hediye ederken ailesine de ev hediye etti.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında yaşayan Mark Kolbenev adlı çocuk, yeni yılda Rusya Devlet Başkanı Putin'den sürpriz bir hediye aldı.

Dilek Ağacı adlı etkinlik kapsamında Vladimir Putin ile telefonda konuşan Mark, Rus lider ne hediye istediğini söyleyince "Gitar" dedi. Putin çocuğun isteğini yerine getirerek ona hem gitar hem de müzik okulu eğitim sertifikası armağan etti.

Hediye bununla da kalmadı. Görüşme sırasında çocuğun annesi, devlet başkanına kendilerine ait bir evlerinin olmadığı ve tanıdıkların yanında yaşadıklarını söyleyince, Putin yardım sözü verdi.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Rus liderin yardımı "Noel Baba" hızıyla geldi: 27 Aralık'ta çocukla tekrar görüşen Putin, çocuğun annesiyle birlikte yeni bir daireye taşındığı haberini aldı.

Devlet başkanı Dilek Ağacı etkinliğinde üç çocuğun daha dileğini yerine getirdi. Putin, Dilek Ağacı etkinliğine her yıl katılarak bazen emeklilerin, bazen de çocukların dileklerini yerine getiriyor.