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Rusya'yı sarsan suikastın arkasındaki isim ortaya çıktı

Rusya'yı sarsan suikastın arkasındaki isim ortaya çıktı

Rusya'da Putin'in akıl hocası olarak bilinen siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı suikaste kurban gitti. Saldırının arkasındaki ismi eski Rus vekil açıkladı.

Rusya günlerdir Moskova bölgesinde meydana gelen suikastı konuşuyor.

Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın Cumartesi gecesi seyahat ettiği otomobilin Moskova bölgesinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

'Ukrayna işgalinin manevi babası' olarak tanımlanan Dugin'in araçta olmadığı ancak aracın ona ait olduğunu bilgisi akıllara suikast ihtimalini getirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklama ile kaza ihtimali ortadan kalkmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Soruşturmaya göre, 20 Ağustos günü saat 21:00 sularında Moskova’nın Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında, otomobile yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti ve ardından araba alev aldı. Aracı kullanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kadının gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugin olduğu belirlendi.'

SALDIRININ ARKASINDAKİ İSMİ AÇIKLADI

Suikasttan saatler sonra eski Rus vekilden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İlya Ponomaryov saldırının arkasındaki ismi açıkladı.

Ponomaryov, 'Bu eylem (Dugina'nın öldürülmesi), Ulusal Cumhuriyet Ordusu tarafından gerçekleştirildi' dedi.

Ukrayna medya kuruluşu Pravda ise Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun manifestosunu yayınladı.

Manifesto, 'Rusya halklarının savaş çığırtkanlarını, soyguncularını ve zalimlerini yasadışı ilan ettiğini' belirtiyor.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna’da yayın yapan bir televizyon programında, suikast ile ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna’nın Darya Dugin’in ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söylemişti.

Dugin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mimarı ya da 'manevi babası' olarak gösteriliyor.

Aşırı sağcı bir Rus yazar ve ideolog olan Dugin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu iddia ediliyor ve sıklıkla 'Putin'in Beyni' olarak tanımlanıyor.

Putin'in akıl hocasının kızı suikast kurbanıPutin'in akıl hocasının kızı suikast kurbanıDünya

 

Etiketler rusya moskova putin'in akıl hocası
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