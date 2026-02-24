  1. Anasayfa
  3. Tayland'ta tarihin en ilginç operasyonu: Aslan kostümlü polis hırsızı faka bastırdı!

Tayland'ta tarihin en ilginç operasyonu: Aslan kostümlü polis hırsızı faka bastırdı

Tayland’ın Nonthaburi eyaletinde yaşanan olay, polisiye filmlerini aratmayacak bir operasyona sahne oldu. Defalarca polisin elinden kaçmayı başaran ve deyim yerindeyse "izini kaybettiren" azılı hırsız, bu kez polislerin kültürel bir kamuflajla hazırladığı sıra dışı tuzağa düştü.

Tayland polisi, bir türlü yakalanamayan azılı hırsızı alt etmek için geleneksel "Aslan Dansı" kostümüne büründü! Tapınaktaki Ay Yeni Yılı kutlamalarını fırsat bilen polisler, dans ederek yaklaştıkları hırsızı saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. 

Polis Memuru Evini Soymuştu: "Aslan" Kılığındaki Polislerden Kaçamadı

Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi’de emniyet güçleri, zekice kurgulanmış bir operasyonla ülkede günün konusu oldu. Şubat ayı başında bir polis amirinin evine tam üç kez girerek yaklaşık 2 milyon baht (64 bin dolar) değerinde eşya çalan 33 yaşındaki hırsız, her defasında polisleri önceden fark edip kaçmayı başarıyordu.

Tapınakta Geleneksel Kamuflaj

Polis memurlarını uzaktan tanıyabilen şüpheliyi yakalamak için ekipler bu kez "kamuflaj" yöntemini değiştirdi. Hırsızın Ay Yeni Yılı kutlamaları nedeniyle tapınakları ziyaret edeceği bilgisini alan polisler, geleneksel aslan dansı kostümleri giyerek kalabalığa karıştı. Kutlamalar sırasında dans ederek şüpheliye doğru ilerleyen aslan kostümlü polislerden biri, hırsızın yanına ulaştığı anda üzerine atlayarak kaçışını engelledi.

Suçunu İtiraf Etti: "Uyuşturucu ve Kumar İçin Çaldım"

Yakalandıktan sonra sorguya alınan şüpheli, gerçekleştirdiği hırsızlıkları itiraf etti. Çaldığı değerli eşyaları uyuşturucu almak ve kumar borçlarını ödemek için sattığını söyleyen hırsızın, daha önce de uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Polis Teşkilatından "Yaratıcı" Çözüm

Bangkok polisi, daha önceki başarısız denemelerin ardından bu yönteme başvurduklarını belirterek; şüphelinin sivil polisleri bile "polis kokusu alırcasına" tanıdığını, bu nedenle kültürel bir maskelemenin en mantıklı yol olduğunu açıkladı.

