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Trump: ABD tüm dünyanın alay konusu oldu

Trump: ABD tüm dünyanın alay konusu oldu
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ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, ABD'nin tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini söyledi.

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, demokratların ve yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini belirterek, “Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlikle olacak olan budur” ifadesini kullandı.

Trump, “Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar. CIA, çok geç olmadan şimdi müdahil olmalı. ABD çöküyor. Ülkemizin her yerinde Güvenlik, Ulusal Güvenlik ve Demokrasi'de şiddetli bir erozyon yaşanıyor. Bunu yalnızca güç ve güçlü liderlik durdurabilir. 20 Ocak'ta görüşmek üzere” dedi.

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DHA

Etiketler abd donald trump
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