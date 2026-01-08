  1. Anasayfa
Trump kurumsal yatırımcıların müstakil konut alımını yasaklamaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını engellemek amacıyla yeni girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, konut sahibi olmanın uzun yıllar boyunca Amerikan rüyasının en temel simgesi olarak görüldüğünü dile getirdi. Bu başarının, bireylerin yoğun çalışmasının ve doğru adımlar atmasının bir ödülü niteliği taşıdığını ifade etti.

Mevcut ekonomik duruma değinen Trump, Joe Biden yönetimi ve Kongre'deki Demokratları suçladığı yüksek enflasyon oranları nedeniyle söz konusu idealin sarsıldığını savundu. Özellikle genç Amerikalılar için konut sahibi olmanın her geçen gün daha zor bir hal aldığını vurgulayan Trump, bu durumun sosyal yapı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

"Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil"

Kurumsal yatırımcıların müstakil konut piyasasından çekilmesi gerektiğini belirten Trump, bu amaçla belirli adımlar attığını ve ilgili düzenlemenin yasalaşması için Kongre'ye çağrı yapacağını bildirdi.

Trump, konuya dair paylaşımında, "Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil." ifadelerini kullandı.

Trump, konutun karşılanabilirliği ve ilgili diğer çözüm önerilerini ise iki hafta sonra Davos'ta düzenlenecek olan zirvede kapsamlı bir şekilde ele alacağını sözlerine ekledi.

