Uçuşu iptal edilen bakan öyle bir şey yaptı ki...

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesi bakanı Fida Husain İslamabad Uluslararası Havaalanı’nda, kıyafetlerini yakarak uçuşunun iptal edilmesini protesto etti. Terminal binasının ortasında kıyafetlerini yakan Pakistanlı bakan, güvenlik görevlilerinin yaklaşması üzerine kollarını uzatarak kendisine kelepçe takılmasını istedi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Fida Husain, “yanlış davranış” gerekçesiyle yüksek mahkemeye çağrıldı. Husain’in 3 Aralık’ta Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıkacağı belirtildi.



Pakistan Uluslararası Havayolları, 07.00’deki İslamabad-Gilgit uçuşunu kötü hava koşulları nedeniyle ilk önce ertelemiş, sonrasında ise iptal etmişti.