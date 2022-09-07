Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha hareket etti

100 bin TL aldı, 450 bin TL harcadı, servet verdiler ama satmıyor!

Esra Erol'u da şaşırtan olay! ''Eşim kayıp'' dedi, bakın altından ne çıktı!

Yumurtadan öyle bir şey çıktı ki... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışması bitti!