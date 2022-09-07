Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı” denildi.
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