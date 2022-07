Bir ilde daha simide zam geldi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla, birçok unlu ürüne zam yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısında ekmek ve diğer unlu mamul ürünleriyle ilgili, artan girdi maliyetleri gerekçesiyle zam kararı alındı.

Ekmek, Un ve Unlu Mamulleri Meslek Komitesi'nden Murat Totoş, Antalya'da 1 Ağustos itibarıyla simitin 5 TL, poğaçanın 6 TL, açmanın 7 TL'den satılacağını, önümüzdeki dönemlerde ekmeğe de zam yapılmasının gündemde olduğunu açıkladı.

ATSO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, ATSO toplantı salonunda gerçekleşti. Gündemde yer alan maddeler meclis üyeleri tarafından oylandı. Mecliste 7'nci Grup Ekmek, Un ve Unlu Mamulleri Meslek Komitesi'nin ekmek, simit ve diğer unlu mamul ürünlerine yönelik güncellenen zam kararları onaylandı. ATSO 7'nci Grup Ekmek, Un ve Unlu Mamulleri Meslek Komitesi'nden Murat Totoş, unlu mamul ürünlerine her geçen gün zam gelmesi ve üreticinin günlük maliyetleri çıkarmakta zorlandığı bu nedenle unlu mamullerdeki ürünlerde fiyat artışı yaptıklarını aktardı. Totoş, 'Unlu mamullerde kullanılan un, ekmeklik un değil. Normal un piyasada 530-550 TL bandında değişirken, unlu mamullerde kullandığımız un 600-650 TL bandında. Doğal olarak böyle bir durumda yani girdilerinizde bir artış olur. Sektörden gelen talep bu yöndeydi. Bunun için zam yapılmasına karar verildi. 4 liralık simit, ayın 1'inden geçerli olmak üzere 5 lira oldu. Poğaça 6, açma 7 lira oldu" dedi.



'MESLEK BİTTİ, BİTMEK ÜZERE'

Antalya'nın özel bir durumu olduğunu belirten Murat Totoş, 'Biz şu an işçi bulamama noktasındayız. Antalya'da kiralar minimum Varsak'ta 4 bin lira olan bir yerde işçinize asgari ücret değil, 7-8 bin lira verilen bir işçi bile 'Ben 4 bin lirayla nasıl geçineceğim' diyerek dert yanıyor. Bu her geçen gün kanayan yaramız. Yarın öbür gün ne simit, poğaça üretecek bir işçi bulabileceğiz ne de ekmek üreten. Şu anda bütün işletmeciler, ben bile atadan fırıncıyım, kendim fırının başına geçip kendim yapıyorum ki birçok arkadaşımız da kendisi yapıyor. Yarın öbür gün de bunları bulamayacak noktaya geleceğiz. Eğer biz kar edersek o zaman işçilerimizin ücretlerini daha fazla tatminkar pozisyona getiririz. Fırıncının yapacağı herhangi bir şey yok. Zaten bu meslek bitti bitmek üzere yakında bunları bulamayacaksınız. Endüstriyel pozisyona geçecekler diye düşünüyorum" diye konuştu.

'EKMEKLE İLGİLİ ZAM GÜNDEME GELECEK'

Bu ekonomik şartlar altında ekmeğe de zam geleceğini aktaran Murat Totoş, 'Bunun önüne geçemiyorsunuz. En son gelen asgari ücret ve önümüzdeki ay için bahsedilen enerjiye gelecek zam önümüzdeki dönemlerde ekmekle de ilgili zammı gündeme getirecek. Biliyorsunuz bir de buğday sıkıntısı vardı. Devletin müdahalesiyle inşallah çözülür. Eğer çözülmezse ekmeğin fiyatı daha uç noktalara doğru gider. Sanıyorum o konuda bir girişim oldu. Bu seviyede kalmasına bile mutlu oluruz" dedi.

'GÜNAH KEÇİSİ FIRINCI DEĞİL'

Murat Totoş, 'Bazı ürünlerimize sübvanse gösterebilse, vatandaş daha ucuza ekmek yese. Bu sübvanse; benden sigortamı SGK'mı almasın, vergimde indirime gitsin veya bana unumu sübvanse etsin ki biz de ucuza ekmek üretelim, halkımız da ucuza ekmek yesin. Burada günah keçisi olan fırıncı değil. O yüzden bunu anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum. Çünkü siz kazanırsanız bir şeyler verirsiniz, kazanmadan bir şey verme şansınıza sahip değilsiniz. Devlete şu çağrıyı da yapıyorum; ellerinde maliye var, baksınlar hangi fırıncı camiasının yüzde 50'sinden fazlası devlete yükümlülüklerini yerine getiremiyor, çünkü para kazanamıyor" diye konuştu.

DHA