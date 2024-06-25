Çalışanları bayram ettirecek iddia: Erdoğan asgari ücrette sürprize hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, CHP lideri Özel ile yaptığı görüşmenin ardından "2024 yılında ikinci zam yok" dediği asgari ücrette çalışanlara sürpriz yapmaya hazırlandığı iddiası dikkat çekti.

Milyonlarca asgari ücretli hem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın "bu yıl asgari ücrete ara zam yok" açıklamalarına rağmen, her geçen gün büyüyen geçim sıkıntısı nedeniyle resmi açıklamalara rağmen asgari ücrete ara zam umudunu yitirmedi.

Memurlar ve emekliler temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete ise yıl başında "enflasyonu tetiklediği" gerekçesiyle bu yıl zam yapılmayacağı açıklandı.

Ekonomi yönetimi asgari ücrete ara zam kapısını kapatsa da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel zirvesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında yaşanan görüşme sonrası asgari ücrete zam beklentileri yeniden kamuoyu gündemine geldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.

Yüzde 75'leri bulan enflasyon karşısında dayanacak gücü kalmayan çalışanların zam talebine karşı hükümetin kayıtsız kalmayacağı düşünülüyor.

Kulislerde AK Parti'nin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtiliyor. Bu bilgilerde asgari ücret zammına dair bazı oranlar da dile getiriliyor.

Asgari ücrete ara zam kararının Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor.

YÜZDE 15 ZAM BEKLENTİSİ

2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı düşünülüyor.

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranın bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL’den 19.552 TL’ye yükseltilecek.