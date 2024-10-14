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TÜRK-İŞ'ten asgari ücret resti: ''Zamlar devam ediyor''

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret resti: ''Zamlar devam ediyor''
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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, yaklaşan asgari ücret sürecine ilişkin konu hakkında henüz konuşmanın erken olduğunu belirterek, "Görüşmelere başladığımızda ev sahipleri ve marketler zam yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Deutsche Bank'ın geçen hafta yayımlanan raporu sonrası alevlenen asgari ücret tartışmalarına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan yanıt geldi. Atalay, asgari ücretin 2024 yılı için 1 veya 15 Şubat'ta ödeneceğini belirterek, "Burada 4 aylık bir süre var. Eğer 4 ay öncesinden asgari ücreti tartışmaya başlarsanız, ev sahipleri ve marketler zam yapmaya devam ediyor" dedi. Ayrıca, asgari ücret tespit komisyonunda geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönem de asgari ücretli çalışanların yer alacağını vurgulayarak, "Biz orada olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Atalay, 2024 ila 2025 yıllarında emekli olacak işçiler arasında yüzde 30'luk maaş farkının meydana geleceği ve orta vadeli programda yer alan tamamlayıcı emeklilik sisteminin de kıdem tazminatına alternatif olacağı yönündeki iddiaları da yanıtladı.

Atalay, konuyla ilgili paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Yılbaşına daha 2,5 ay zamanımız var. Bu kanun değişmezse kaybımız var ama kanun değişiyorsa bir problem yok. Yani bizim talebimiz arzumuz da bunun sürdürülemez olduğu yönündedir. Bunu devlet de zor karşılar. Bunun kıdem tazminatları var. Yani azımsanmayacak şekilde talep var. En az 5 bin ile 12 bin lira arasında bir para farkı var. İnsanlar o parayı niye bıraksınlar? Bu işi enflasyona bağlayamazsınız. Enflasyonu denk getireceğim diye ülkeyi uçuruma götürmenin bir anlamı yok."

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Etiketler türk-iş asgari ücret asgari ücret zammı 2025 yılı asgari ücret
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