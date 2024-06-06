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Uzman isim asgari ücret için yeni tarihi açıkladı: ''Temmuz değil''

Uzman isim asgari ücret için yeni tarihi açıkladı: ''Temmuz değil''
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Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında asgari ücrete ara zam beklerken, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karataş "Temmuz'da zam yok" deyip ara zammın verilebileceği yeni bir tarih açıkladı.

Milyonlarca asgari ücretli hem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın "bu yıl asgari ücrete ara zam yok" açıklamalarına rağmen, her geçen gün büyüyen geçim sıkıntısı nedeniyle resmi açıklamalara rağmen asgari ücrete ara zam umudunu yitirmedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı İsa Karakaş, Türk-İş verilerine göre 18.969,22 TL’lik mayıs ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına (açlık sınırı)  dikkat çekerek Temmuz'da yapılmayacak olan ara zammın ne zaman yapılacağını açıkladı.

TGRT Haber'de konuşan Karakaş, asgari ücrete ara zammın enflasyonu artırdığı değerlendirmelerine ilişkin olarak Karakaş, "O zaman emeklilere, memurlara da zam yapmayalım enflasyon artıyor. Sadece asgari ücretlileri mi günah keçisi seçeceğiz" dedi.

 Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin özü gereği açlık sınırının altında kalamaz. Dolayısıyla asgari ücrete güncelleme bekliyoruz. Kulis bilgilerinden asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı kesinleşti. Eylül gibi asgari ücrete bir düzeltme mutlaka bekliyoruz."

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