Dev banka Dolar tahminini değiştirdi

Yerel seçimlerin ardından düşüş eğilimine giren Dolar kurundaki geri çekilme sürerken ABD'nin önde gelen bankalarından Well Fargo, dolar/TL kuruna ilişkin öngörüsünü açıkladı ve 2025 yılında Dolar kuru için sürpriz bir tahminde bulundu.

2024'ün başında, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bir bakış açısı ortaya koyan ABD'li Wells Fargo, paylaştığı son raporla yerel seçimlerin sonrasında da Türk lirasına ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini "artan bir inançla" yinelediklerini aktardı.

Bu kapsamda, ABD dolarının Türk lirası karşısında bu yıl için tepe noktasını gördüğünü savunan Wells Fargo, kurun 2025 yılında 30 TL'nin altına ineceği görüşünü tekrarladı.

YSK'nın açıklayacağı resmi verilere kadar kesinleşmemiş sonuç olarak kalacak olan yerel seçim sonuçları CHP'yi yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi noktasına taşımıştı. Yerel seçimlerin ardından yeni haftaya düşüşle başlayan piyasalar bugün TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında hafif de olsa düşüş eğilimini sürdürüyor.

Güne 32,04 TL'den başlayan Dolar 32,02 TL'den, 34,56 TL'den başlayan Euro 34,49 TL'den, 40,35 TL'den başlayan Sterlin 40,28 TL'den, 21,17 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,13 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 32,08 TL'den, Euro 34,57 TL'den, Sterlin 40,33 TL'den, Japon Yeni ise 21,19 TL'den işlem görmüştü.

Wells Fargo, tarafından yayımlanan raporda ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılın başında, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bir bakış açısını resmi olarak ifade ettik; bu, yıllarca süren kötümserliğin ardından kayda değer bir görüş değişikliği oldu. Yerel seçimlerin geride kalması ve politika ve ekonomik ortodoksiye olan bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşümüzü, artan bir inançla yineliyoruz.

TCMB sıkılaştırma döngüsünün başlamasından bu yana, piyasa katılımcıları Türk varlıklarına olumlu tepki vermiştir. Türk devlet borçları üzerindeki kredi temerrüt takası spreadleri önemli ölçüde daralmış ve gelişmekte olan piyasalar egemen dolar-borç CDS spread endeksine yakınsamıştır. Aslında, TCMB sıkılaştırma döngüsünün başlamasından bu yana, Türkiye'nin spreadleri 205 baz puanın üzerinde daralırken, EMBI endeksi sadece 91 baz puan daralmıştır.

Ayrıca, yerel seçimler öncesinde siyasi belirsizlik mevcuttu ve bu belirsizlik, TL'yi ABD para birimine çevirirken resmi USD/TRY kuruna kıyasla ABD doları için bir prime yol açtı. Ancak, geçmişte yerel seçimlerle ilgili belirsizlikle birlikte bu dolar primi azalmış ve resmi ve gayri resmi döviz kurları birbirine yaklaşarak ABD doları için sadece küçük ama normal bir prim bırakmıştır.

Bize göre döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalması, liranın gelecekteki değerine ilişkin artan iyimserliği yansıtmaktadır. Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır. Bu anlamda, daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk lirası için yapıcı görüşümüzü bu kez daha yüksek bir inançla yineliyor ve Türkiye'nin para birimi sorunlarının en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz.

Bununla birlikte, lirada ara sıra volatilite nöbetleri yaşanabileceğini düşünüyoruz. Ancak, liradaki oynaklığın -büyük bir siyasi aksaklık veya son politika uygulamalarından geri adım atılmadığı varsayımıyla- geçici olacağına ve para biriminin yıl sonuna kadar güçlenme eğiliminde olacağına inanıyoruz.

Tahmin ufku, şimdilik 2025'in 3. çeyreğinin sonuna kadardır. Bu anlamda, USD/TRY kurunun bu yıl zirve yaptığına ve 2025'in ortalarında 30,00 TL'nin altına ineceğine inanıyoruz."

TÜİK Mart 2024 enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü enflasyon verilerinden oluşan Mart 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. Yerel seçimlerde CHP'yi yıllar sonra Türkiye'nin 1'inci partisi durumuna taşıyan, AK Parti'ye ise kurulduğu günden bu yana en büyük oy kaybı yaşatan verilere göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %51,47 arttı, aylık %3,29 arttı

2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış gösterdi.

ENAG Mart 2024 enflason rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Mart 2024 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %124,63 olarak gerçekleşti.

İTO'nun enflasyon verileri

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise pazartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da mart ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,93, yıllık ise yüzde 78,25 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı

Öte yandan dün, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya gelmişti. Karahan, burada yaptığı açıklamada, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerinin altını çizmişti. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise TCMB ile iletişimlerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini dile getirmişti.

Mart ayı enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan çıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer alırken ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyordu.

Hatırlanacağı gibi geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.