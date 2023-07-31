Dünya devinin iflas talebi reddedildi

Hijyen ve kozmetik sektörünün lider ürünlerini bünyesinde barındıran Johnson & Johnson firmasının iflasını istemesinin ardından mahkemeden talebe ilişkin olumsuz yanıt geldi.

Geçen yıl 28,9 milyar dolar net gelirle kozmetik sektörün lideri olan Johnson & Johnson firması, geçtiğimiz yıl ABD’de açılan 2 davada ürünlerin kansere neden olduğu ile suçlanması üzerine açılan davalardaki suçlamalar nedeniyle iflasını istemişti.

Şirket, birçok eyalette yüzlerce dava açılması üzerine iflas ile davalardan kurtulmayı hedefliyordu. Ancak şirketin iflas talebi mahkeme tarafından bozuldu.

Buna göre 28 Temmuz Cuma günü, New Jersey Bölgesi ABD İflas Mahkemesi Yargıcı Michael Kaplan, davaların şirket için "yakın veya acil bir mali sıkıntı" oluşturmadığını söyleyerek bu çabaya karşı karar verdi.

Bu karar ise ilk iflas girişimini de aynı gerekçeyle reddeden Philadelphia'daki ABD Üçüncü Daire Temyiz Mahkemesi'nin daha önceki kararıyla benzer nitelikteydi.

J&J'nin Davalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erik Haas ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"İflas mahkemesinin, karşı karşıya kalınan 'önemli yükümlülüğün', Üçüncü Daire tarafından dayatılan ve iflas kanununda hiçbir yerde bulunmayan ve diğer Daire Mahkemelerinin ikna edici otoritesine ve Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'nin direktiflerine aykırı olan standart uyarınca 'acil' mali sıkıntı oluşturmadığı sonucuna saygıyla katılmıyoruz."

Talk pudrası skandalında 4,7 milyar dolarlık ceza

ABD'nin Missouri eyaletinde görülen davada jüri daha önce, Johnson & Johnson talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı hükmüne varmış ve şirketin önce 550 milyon dolar tazminat ödemesine, ardından da 4,1 milyar dolarlık cezai tazminat vermesine karar vermişti.

Talk pudrası tehlikeli mi?

BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık altı hafta süren duruşmalarda davacı kadınlar ve aileleri Johnson & Johnson'ın talk pudrasını kullanmaya başladıktan sonra yumurtalık kanserine yakalandıklarını öne sürdü.