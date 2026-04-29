İşsizlikte tarihi zirve! Gerçek işsizlik yüzde 31,5’e fırladı!

TÜİK, Mart 2026 dönemine ait işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilerde en dikkat çeken nokta, geniş tanımlı işsizlik oranının %31,5 ile tarihi zirveye ulaşması oldu. Dar tanımlı işsizlik %8,1’e gerilese de atıl işgücü oranındaki sert yükseliş endişe yarattı.

Ekonomi dünyasının merakla beklediği Mart ayı verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %8,1 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Ancak, "gerçek işsizlik" olarak tanımlanan atıl işgücü oranındaki tablo çok daha farklı bir boyutu ortaya koydu.

Geniş Tanımlı İşsizlik Durdurulamıyor: %31,5!

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı, Mart ayında 1,6 puanlık sert bir artışla %31,5'e yükseldi. Bu rakam, Türkiye tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti ve dar tanımlı işsizlik ile gerçek tablo arasındaki farkın ne kadar açıldığını bir kez daha kanıtladı.

Cinsiyet Uçurumu Derinleşiyor

İstatistikler, istihdamda kadın ve erkek arasındaki makasın hala çok geniş olduğunu gösteriyor:

İşgücüne Katılım: Erkeklerde %70,8 olan bu oran, kadınlarda yalnızca %35,3'te kaldı.

İşsizlik Oranı: Dar tanımlı işsizlik erkeklerde %6,8 iken, kadınlarda %10,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı: Erkeklerin %66'sı iş gücüne dahilken, kadınlarda bu oran %31,5 seviyesinde.

Genç Nüfusta Durum Ne?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık sınırlı bir düşüşle %15,3 oldu. Bu kategoride de cinsiyet ayrımı dikkat çekti; genç erkeklerde işsizlik %12,8 iken, genç kadınlarda bu oran %20,4 gibi yüksek bir seviyede seyretmeye devam ediyor.

Mart ayı itibarıyla toplam istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 425 bin kişiye ulaşırken, genel istihdam oranı %48,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü İstatistikleri, Mart 2026

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,8 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,3 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 41,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak 41,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı %31,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak %31,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,4 olarak tahmin edildi.