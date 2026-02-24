İstanbul'un kuzeyindeki Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin güzargahı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un 3'üncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul’un 2 yakasını ve 2 havalimanını birbirine bağlayacak olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 dev uluslararası kuruluşla 6,75 milyar dolarlık dev bütçede uzlaşıldığını duyururken Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin geçeceği güzergah da belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Halkalı güzergahında inşa edilecek Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nde tarihi bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak dev yatırım için 6 uluslararası banka ile ön mutabakata varıldı.

6 Dev Kuruluştan 6,75 Milyar Dolar

Dünya Bankası’ndan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na kadar küresel finansın dev isimleriyle sağlanan 6,75 milyar dolarlık finansman, Türkiye’nin demiryolu vizyonuna duyulan güvenin simgesi oldu. Bakan Uraloğlu, ihale hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Bu yıl içerisinde ihaleyi tamamlayıp yer teslimini yapmayı ve çalışmalara hızla başlamayı hedefliyoruz" dedi.

İki Havalimanı Arasında "Raylı" Köprü

Proje, İstanbul’un ulaşım ekosistemini kökten değiştirecek stratejik özelliklere sahip:

Marmaray’ın Çayırova kesiminden başlayacak hat, İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya ulaşarak Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı’na bağlanacak.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez demiryolu ile birbirine bağlanmış olacak.

Marmaray üzerindeki yük taşımacılığı bu hatta kaydırılarak şehir içi yolcu trafiği rahatlatılacak.

125 kilometrelik hat, adeta mühendislik harikası sanat yapılarıyla örülecek. Proje tamamlandığında yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

DHA