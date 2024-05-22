Morgan Stanley'nin faiz, dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı Mayıs ayı politika faiz kararı öncesinde ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley analistlerinin faiz, dolar ve enflasyon tahminleri belli oldu.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentilerini açıkladı.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük'ün kaleme aldığı notta, TCMB'nin yarınki toplantıda politika faizini yüzde 50'de sabit tutacağı öngörüldü.

Notta, TCMB'nin para politikasının iç talep ve enflasyondaki gecikmeli etkilerini izlemeye devam edeceğini ve faiz artışı için kapıyı açık bırakmasının beklendiği de ifade edildi.

Öte yandan TCMB'nin kasım ayına kadar faizi bu seviyede tutacağı, yıl sonunda ise 2 faiz indirimiyle yüzde 45'e düşüreceği öngörüldü.

TCMB'den ek likidite adımları beklediğini de belirten Küçük, "Politika faizinin bankalar arası faize ve daha geniş finansal koşullara aktarımını desteklemek için zorunlu karşılık oranlarındaki artış gibi ek likidite önlemlerinin alınmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıl sonu dolar tahmini

Raporda ayrıca dolar/TL ve enflasyon beklentisine de yer verildi.

Raporda dolar/TL için yıl sonu beklentisi 36 olarak açıklanırken yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 43,4 olarak korundu.