  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dev bankanın faiz, dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Morgan Stanley'nin faiz, dolar ve enflasyon tahmini

Morgan Stanley'nin faiz, dolar ve enflasyon tahmini
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı Mayıs ayı politika faiz kararı öncesinde ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley analistlerinin faiz, dolar ve enflasyon tahminleri belli oldu.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentilerini açıkladı.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük'ün kaleme aldığı notta, TCMB'nin yarınki toplantıda politika faizini yüzde 50'de sabit tutacağı öngörüldü.

Notta, TCMB'nin para politikasının iç talep ve enflasyondaki gecikmeli etkilerini izlemeye devam edeceğini ve faiz artışı için kapıyı açık bırakmasının beklendiği de ifade edildi.

Öte yandan TCMB'nin kasım ayına kadar faizi bu seviyede tutacağı, yıl sonunda ise 2 faiz indirimiyle yüzde 45'e düşüreceği öngörüldü.

TCMB'den ek likidite adımları beklediğini de belirten Küçük, "Politika faizinin bankalar arası faize ve daha geniş finansal koşullara aktarımını desteklemek için zorunlu karşılık oranlarındaki artış gibi ek likidite önlemlerinin alınmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıl sonu dolar tahmini

Raporda ayrıca dolar/TL ve enflasyon beklentisine de yer verildi.

Raporda dolar/TL için yıl sonu beklentisi 36 olarak açıklanırken yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 43,4 olarak korundu.

Etiketler Morgan Stanley faiz dolar enflasyon döviz ekonomi tcmb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı 1999’dan sonra sigortalı olanlara 5 yıl erken emeklilik umudu 1999’dan sonra sigortalı olanlara 5 yıl erken emeklilik umudu TBMM'de Kobani kavgası; Öcalan iddiası olay oldu TBMM'de Kobani kavgası; Öcalan iddiası olay oldu Velilere müjde: Özel okul ücretleri için iade kararı Velilere müjde: Özel okul ücretleri için iade kararı İran yalanladı: ''Kaza yerini Akıncı değil biz bulduk'' İran yalanladı: ''Kaza yerini Akıncı değil biz bulduk'' THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, yerine bu geliyor Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, yerine bu geliyor Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun''