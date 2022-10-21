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TÜİK: Tüketici güven endeksi yükseldi

TÜİK: Tüketici güven endeksi yükseldi
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TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi geçen aya göre yüzde yüzde 5,3 artarak 76,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %5,3 oranında arttı; Eylül ayında 72,4 olan endeks, Ekim ayında 76,2 oldu.

 

Etiketler TÜİK tüketici güven endeksi
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