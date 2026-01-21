  1. Anasayfa
  4. AK Parti'den konut kredilerinde yeni sınırlama hazırlığı!

Konut kredilerinde yeni sınırlamalar geliyor

Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan ve finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin ele alındığı Finansal İstikrar Komitesi'nde konut kredileri için yeni sınırlamalar masadaydı...

Finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin ele alındığı Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınarak, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Ayrıca bankacılık sektörünün genel görünümü ve ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların da ele alındığı toplantıda, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilere,k atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi’nin dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan ‘finansal istikrarın’ korunması için çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

