Sosyal konuta başvuru sayısı 2 milyonu aştı
TOKİ'den alınan bilgiye göre, sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti.
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.
Başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.
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