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Sosyal konuta başvuru sayısı 2 milyonu aştı

Sosyal konuta başvuru sayısı 2 milyonu aştı

TOKİ'den alınan bilgiye göre, sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti.

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.

Başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.

TOKİ listeyi güncelledi; konut sayısı arttı! İşte il il, ilçe ilçe sosyal konut projeleriTOKİ listeyi güncelledi; konut sayısı arttı! İşte il il, ilçe ilçe sosyal konut projeleriHaber

 

Etiketler sosyal konut başvuru
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