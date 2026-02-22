  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. TOKİ kura çekiminde yeni hafta başlıyor! 5 ilde daha 20 bin 996 konut için çekiliş yapılacak

TOKİ kura çekiminde yeni hafta başlıyor! 5 ilde daha 20 bin 996 konut için çekiliş yapılacak

Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura heyecanının yeni haftada 6 ilde devam edeceğini müjdeledi. 23 Şubat-1 Mart tarihlerini kapsayan takvime göre yaklaşık 20 bin konutun daha sahibi noter huzurunda belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak "Yüzyılın Konut Projesi"nde 9. haftaya girerken kura takvimini güncelledi. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kura sürecinde sona yaklaşıldığını ve 75 ile ulaşılacağını duyurdu.

"Mart 2027'de İlk Anahtarlar Teslim"

Kura çekimlerinin ardından hızlıca inşaat sürecine geçileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirledik. Kura törenlerimiz biter bitmez temelleri atacağız. Hedefimiz, inşallah ilk anahtarları 2027 yılının Mart ayında vatandaşlarımıza teslim etmek" ifadelerini kullandı.

Mahalle Kültürü ve 500 Mahalle Konağı

Projenin sadece konuttan ibaret olmadığını belirten Kurum, yeni mahallelerde kreşten sağlık merkezine, spor salonundan misafirhaneye kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğünü ve 500 "Mahalle Konağı"nın da şehirlere kazandırılacağını vurguladı.

İşte 23 Şubat - 1 Mart Kura Takvimi

Önümüzdeki hafta kura heyecanı yaşanacak iller ve konut sayıları şu şekilde sıralandı:

24 Şubat Salı: Uşak (2 bin 558 konut)
25 Şubat Çarşamba: Isparta (2 bin 889 konut)
26 Şubat Perşembe: Burdur (2 bin 206 konut)
27 Şubat Cuma: Edirne (2 bin 530 konut)
27 Şubat Cuma: Denizli (6 bin 370 konut)
1 Mart Pazar (Haftalık Toplamda): Osmaniye (2 bin 990 konut)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura heyecanının yeni haftada 6 ilde devam edeceğini müjdeledi. 23 Şubat-1 Mart tarihlerini kapsayan takvime göre yaklaşık 20 bin konutun daha sahibi noter huzurunda belli olacak.

DHA / İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Etiketler toki kura çekimi 2026 murat kurum sosyal konut açıklaması yüzyılın konut projesi kura takvimi denizli toki kurası ne zaman edirne toki kura sonuçları toki ilk anahtar teslim tarihi uşak ısparta burdur toki kurası haber3 ekonomi haberleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında!
İstanbul'un yanıbaşında kar sürprizi: Her yer karlar altında, sürücülere ''tipi'' uyarısı yapıldı İstanbul'un yanıbaşında kar sürprizi: Her yer karlar altında, sürücülere ''tipi'' uyarısı yapıldı Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! Memurluktan istifa edip hem patroniçe oldu hem de dünya markasının sahibi... Memurluktan istifa edip hem patroniçe oldu hem de dünya markasının sahibi... Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?