TOKİ kura çekiminde yeni hafta başlıyor! 5 ilde daha 20 bin 996 konut için çekiliş yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura heyecanının yeni haftada 6 ilde devam edeceğini müjdeledi. 23 Şubat-1 Mart tarihlerini kapsayan takvime göre yaklaşık 20 bin konutun daha sahibi noter huzurunda belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak "Yüzyılın Konut Projesi"nde 9. haftaya girerken kura takvimini güncelledi. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kura sürecinde sona yaklaşıldığını ve 75 ile ulaşılacağını duyurdu.

"Mart 2027'de İlk Anahtarlar Teslim"

Kura çekimlerinin ardından hızlıca inşaat sürecine geçileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirledik. Kura törenlerimiz biter bitmez temelleri atacağız. Hedefimiz, inşallah ilk anahtarları 2027 yılının Mart ayında vatandaşlarımıza teslim etmek" ifadelerini kullandı.

Mahalle Kültürü ve 500 Mahalle Konağı

Projenin sadece konuttan ibaret olmadığını belirten Kurum, yeni mahallelerde kreşten sağlık merkezine, spor salonundan misafirhaneye kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğünü ve 500 "Mahalle Konağı"nın da şehirlere kazandırılacağını vurguladı.

İşte 23 Şubat - 1 Mart Kura Takvimi

Önümüzdeki hafta kura heyecanı yaşanacak iller ve konut sayıları şu şekilde sıralandı:

24 Şubat Salı: Uşak (2 bin 558 konut)

25 Şubat Çarşamba: Isparta (2 bin 889 konut)

26 Şubat Perşembe: Burdur (2 bin 206 konut)

27 Şubat Cuma: Edirne (2 bin 530 konut)

27 Şubat Cuma: Denizli (6 bin 370 konut)

1 Mart Pazar (Haftalık Toplamda): Osmaniye (2 bin 990 konut)

DHA / İHA