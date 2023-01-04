3 metrelik piton, köpeği yutmak üzereyken son anda kurtarıldı

Avustralya'nın Queensland kentindeki Noosa Wood köpek plajında Ferrari adını verdiği iki yaşındaki köpeğiyle gezintiye çıkan Amanda Taylor isimli kadın dehşeti yaşadı.

Amanda Taylor, köpeğiyle yürüyüşe çıktığı sırada 3 metrelik bir pitonun hedefi oldu. O sırada Ferrari dışında yanında iki köpeği daha bulunan kadın piton yanlarına yaklaştığını fark etmedi. Acı bir havlama sesi duyduktan sonra pitonun köpeğini yediğini gören kadın dehşete düşerek evcil hayvanını kurtarmaya çalıştı. Yılana sarılan ve kafasına baskı yapan kadın köpeğini canlı bir şekilde kurtarmayı başardı.

“HER ŞEY BİR ANDA OLDU”

ABC News’e konuşan kadın pitonun saldırısı karşısında şoke olduğunu dile getirerek, “Aşağı baktım ve gözlerime inanamadım. Yılan küçük köpeğimi başından yakaladı ve onun bütün bedenini yavaş yavaş kendisine doğru çekmeye başladı. Her şey bir anda oldu. Bir anda yılana sarıldım ve onu kafasından tutarak sallamaya başladım. Sonunda Ferrari’yi tükürdü. Zavallı köpek büyük bir hızla sahilin öbür tarafına koşmaya başladı. Bu kadar hızlı bir şekilde olması inanılmazdı” dedi.

Amanda, köpeğini pitonun çenesinden kurtardıktan sonra, yılanı elinden geldiğince yakındaki bir nehre doğru fırlattığını söyledi. Daha sonra yaralı yavruyu kucağına aldı ve bir havluya sardı. Köpeğini veterinere götüren Taylor, köpeğinin biri kulağından ve diğeri gözünün hemen altında olmak üzere iki yarası olduğunu belirtti.