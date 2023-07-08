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18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

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İstanbul Başakşehir'de 18 yaşındaki bir genç parkta ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 09.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Kayaşehir Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Genç bir şahsın parktaki yeşillik alanda hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, olayı sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık yerde yerde hareketsiz bir şekilde yatan 18 yaşındaki Y.K. hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri şahsın hayatını kaybettiği noktada çalışma gerçekleştirdi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cenaze, gencin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler başakşehir park ceset
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