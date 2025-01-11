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41 ilde dev operasyon 147 gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden 'Gürz-37' operasyonlarında 147 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını, gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gürz-37" operasyonlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şüphelilerden 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

41 ildeki operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiğinin altını çizen Yerlikaya, "Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Etiketler gözaltı oeprasyon
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