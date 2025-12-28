Af ile önceki gün tahliye olmuştu... Gencecik bir kadını katledip, cesedini araziye gömdü

AK Parti'nin kademeli af düzenlemesiyle önceki gün cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen bir kişi, kanunen resmi nikah olmadan kıyılması yasak olmasına rağmen dini nikah kıydırdığı 28 yaşındaki gencecik bir kadını boğarak öldürüp, cesedini de araziye gömdü...

Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan O.G. (38), dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Y.’yı (28) boğdu. Cesedi araziye gömdüğü tespit edilen O.G., gözaltına alındı. Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen O.G., dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Y.’yı bilinmeyen nedenle boğdu. O.G., daha sonra Rojda Y.’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü. Rojda Y.’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Rojda Y.’nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi O.G. yakalanarak gözaltına alındı. Rojda Y.’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. O.G.’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA