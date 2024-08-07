Akrabalarının tekme tokat dövdüğü adam hayatını kaybetti

Aksaray'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İ.K. (40), geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Eskil ilçesindeki Meryemağıl Yaylası'nda meydana geldi. Y.K. (40) aracıyla, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet olan akrabası O.K.'nin (47) evine gitti. Çıkan tartışmaya, her ikisinin de akrabası olan B.K. (42), Y. K. (50), S.Ö.K. (22), M.T. (24), R. K. (26) ve İ.K. da katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İ.K., fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan K., ambulansla kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA