Bir şüpheli ölüm daha! Bir genç kız daha 4. kattan düşerek öldü, 7 gözaltı var!

İstanbul, Avcılar'da bir genç kadın daha 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltında.

İstanbul Avcılar’da 4. kattaki evden aşağıya düşen Kübra E. yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde olan 7 kişi gözaltına alındı. Kübra E.'nin kuzeni İbrahim S., “Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek" dedi.



İstanbul Avcılar’da 4. kattaki evden aşağıya düşen Kübra E. hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olduğu öğrenilen 7 kişi polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA'nın aktardığı habere göre olay, 30 Ocak günü saat 04.45 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Galip Sokakta yaşandı.

Habere göre, Kübra E., henüz bilinmeyen bir şekilde 4. kattaki evden aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise Kübra E.’yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kübra E., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

İnceleme yapan ekipler, olay sırasında evde bulunan M.Ö., M.E.Ş., M.E.Ş., A.Ç., M.A.Ş.,H.A ve L.M.R.C. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette alınan ilk ifadelerde, Kübra E.’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.E.Ş. ile kıskançlıktan dolayı tartıştıkları ve sinirlenerek atladığını söylendiği öne sürüldü.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Olayla ilgili konuşan Kübra E.'nin kuzeni İbrahim S., “Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi, haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını bilmiyoruz" dedi.

DHA'nın aktardığına göre, "Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız" diyen İbrahim S., şöyle devam etti: "Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait. Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok."