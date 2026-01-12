  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çocuklarla polislerin kartopu keyfi kamerada

Çocuklarla polislerin kartopu keyfi kamerada

Güncelleme:

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil ediliği illerimizden Tekirdağ'da çocuklarla birlikte polislerin kartopu oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen sahil alanında görev yapan polis ekipleri, çocuklarla birlikte kartopu oynayarak renkli görüntülere sahne oldu.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası sahil dolgu alanı ve çevresi tamamen karla kaplanırken, sabah saatlerinde sahile gelen çocuklar kartopu oynamaya başladı.

Sahilde görev yapan polis ekipleri de çocukların neşesine kayıtsız kalmayarak kartopu oyununa eşlik etti.

Ortaya çıkan samimi görüntüler çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekerken, çocuklar polislerle birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Soğuk havaya rağmen sahilde yaşanan bu anlar kameralara yansıdı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan güzel isminden yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan güzel isminden yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Görüntüler tüyleri diken diken etmişti... Türkiye'yi ayağa kaldıran cani yakalandı!
Görüntüler tüyleri diken diken etmişti... Türkiye'yi ayağa kaldıran cani yakalandı!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!
Etiketler polis polisler polis memuru çocuklar kar topu kar  Tekirdağ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi Otoyolda korkunç kaza! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var! Otoyolda korkunç kaza! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var! Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! İstanbul'un peş peşe uyuşturucu baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı! İstanbul'un peş peşe uyuşturucu baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar! Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar! Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında... Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması
En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor! AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!