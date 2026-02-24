Eski Kızılay Başkanı’nın kızı hakkındaki davada acılı anne şikayetinden vazgeçti

Türkiye’nin aylardır konuştuğu, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı F.D. ile 17 yaşındaki B.Ç.’nin ölümüyle sonuçlanan kaza davasında dikkat çeken gelişme Birkaç ay önce mahkeme kapısında "Bir canın bedeli 2 yıl mı?" diyerek feryat eden anne H.D., şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçtiğini duyurdu.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.D.'in yargılandığı davada flaş gelişme! 17 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden anne H.D., "Şikayetten vazgeçenler ölüme ortaktır" dedikten sadece iki ay sonra mahkemeye feragat dilekçesi verdi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın ortaya çıkardığı habere göre; anne H.D., 19 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sundu. Anne dilekçesinde, "Sanık F.D. hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir" ifadelerini kullanarak hem şikayetini geri çekti hem de istinaf başvurusundan vazgeçtiğini beyan etti.

Bu vazgeçme kararı, annenin Aralık 2025'teki sert tutumunu akıllara getirdi. Mahkemenin sanığa verdiği 2 yıl 6 aylık hapis cezasına isyan eden anne, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Verilen ceza şaka gibi. Şikayetinden vazgeçenler, ölüme sebep olma suçuna aynen ortaktır. Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Ehliyeti olan herkesi öldürsün o zaman!"

Süreç Nasıl İşledi?

Kaza sonrası ilk davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan F.D., diğer müştekilerin şikayetini geri çekmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla yeniden yargılanmıştı. İkinci yargılamada cezası 2 yıl 6 aya indirilen F.D.'ın avukatları, başından beri aileye maddi ve manevi tazminat ödendiğini vurgulamış ve sanığın kusursuz olduğunu savunmuştu. Annenin son dilekçesiyle birlikte, sanık hakkındaki cezanın kesinleşmesi bekleniyor.

