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Hamamdaki cinayetin ardından şampuan kavgası çıktı

Hamamdaki cinayetin ardından şampuan kavgası çıktı

Afyonkarahisar'da bir hamam işletmecisinin öldürüldüğü kavganın şampuan yüzünden çıktığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamam işletmecisi olan 61 yaşındaki Hilmi C.'nin 'şampuan' tartışmasında öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Olay, 17 Temmuz saat 23.30 sıralarında, Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana geldi. Hamam işletmecisi Hilmi C., oğlu ve müşterileri arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Hilmi C. ve oğlu, ihbarla hamama gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi C., sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ŞAMPUAN TARTIŞMASI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında kavganın şampuan parasının ödenmemesi yüzünden çıktığı belirlendi.

Polis kavgaya karışanlardan birinin hamama girerken şampuan aldığı, çıkışta ise şampuanı kendisinin değil başkasının kullandığı gerekçesiyle parasını ödemek istemediği, bu yüzden de hamam işletmecisi Hilmi C. ile diğer grup arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Etiketler afyonkarahisar şampuan kavga hamam cinayet
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