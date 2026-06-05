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İstanbul'da sır olay: Azerbaycanlı bürokrat otel odasında ölü bulundu

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Uluslararası bir konferans için İstanbul'a gelen 41 yaşındaki Azerbaycanlı bürokrat R.M., Beşiktaş'ta konakladığı otel odasında ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine odaya giren görevliler tarafından hareketsiz halde bulunan M.'nin vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı.

Olay, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Uluslararası konferansa katılmak üzere Türkiye'ye gelen 41 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı bürokrat R.M., konakladığı otelin odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Emniyet güçleri, hiçbir şüpheli izin bulunmadığı bu "sır ölümü" aydınlatmak için geniş çaplı bir tahkikat başlattı.

Haber Alınamayınca Gerçek Ortaya Çıktı

Azerbaycanlı bürokrat R.M., İstanbul'daki programı öncesinde dinlenmek üzere Beşiktaş'taki oteline yerleşti. Ancak ilerleyen saatlerde M.'ye telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, yanıt alamayınca durumdan şüphelenerek doğrudan otel resepsiyonuyla irtibata geçti. İhbar üzerine yedek anahtarla odaya giren otel görevlileri, 41 yaşındaki bürokratı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde M.'nin hayatını kaybettiğini raporladı.

Darp İzi Yok

Olayın ardından polis ekipleri otel odasında detaylı çalışma yaptı. Oda ve çevresinde yapılan ilk incelemelerde M.'nin vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde de odaya gelip giden şüpheli kimseye rastlanılmadı.

Azerbaycanlı bürokratın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

İHA

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Etiketler azerbaycan Beşiktaş bürokrat
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