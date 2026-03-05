  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un Esencılısı'nda komşu kabusu: Yaşlı çiftin hayatını kabusa çevirdiler!

İstanbul Esenyurt’ta yaklaşık bir yıldır devam eden "komşu dehşeti", 65 yaşındaki yaşlı çiftin sopalarla darp edilmesiyle kan donduran bir boyuta ulaştı. Sadece kapı önünde çay içtikleri için sistematik şiddete maruz kalan ailenin feryadı, Türkiye’nin gündemine oturdu. Yaralanan yaşlı kadının yetkililere verdiği, "Bir dahaki sefere tabutumu almaya gelirsiniz" cevabı ise yaşanan korkunun ve çaresizliğin özeti oldu.

İstanbul Esenyurt'ta bir yıldır komşularının sistematik şiddetine maruz kalan yaşlı çift ve kızları, dün market dönüşü sopalı saldırıya uğradı. 65 yaşındaki H.A.'nın kafasına 7 dikiş atılırken, eşi vücuduna aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. "Dışarı çıkamıyoruz, hapis hayatı yaşıyoruz" diyen ailenin darp edildiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Gözaltına alınan saldırganın adli süreci Haber3.com'da.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bir çift ve genç kızları için huzur, yaklaşık bir yıl önce kapı önünde içilen bir bardak çayla son buldu. Apartman sakini bir şahıs ve babasının, "Neden burada çay içiyorsunuz?" diyerek başlattığı tartışma; küfür, tehdit, iftira ve nihayetinde kanlı bir darp olayına dönüştü.

Sopa Vücudunda Parçalandı!

Dün marketten dönerken pusu kuran saldırganla karşılaşan 65 yaşındaki H.A. ve eşi, kendilerini korumaya çalışırken vahşeti yaşadı. Yaşlı kadının elinden sopayı zorla alan saldırgan, önce talihsiz kadının kafasına defalarca vurdu, ardından sopayı kocasının sırtında parçaladı. Olay yerinden kaçan saldırgan, daha sonra karakola giderek ifade verdi. Hastaneye kaldırılan H.A.'nın kafasına 7 dikiş atılırken, vücudundaki morluklar şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

"Kızımın Adını Çıkarmaya Çalıştı, Elektriğimizi Kesti"

Yaşadıkları hapis hayatını anlatan mağdur H.A., saldırganın sadece fiziksel değil, psikolojik şiddet de uyguladığını belirtti: "Kapımızı tekmeledi, elektriğimizi kesti. Kızıma ahlaksızca iftiralar attı, adını çıkarmaya çalıştı. Markete, camiye gidemez olduk. O elini kolunu sallayarak geziyor, biz evde hapisiz. Bir dahaki sefere tabutumuzu almaya gelirsiniz!"

Adliyeye Sevk Edildi

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, genç saldırganın yaşlı çifte acımasızca vurduğu görülüyor. Gözaltına alınan şahsın bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken, mahalle sakinleri ve mağdur aile, adaletin yerini bulmasını ve bu "sistematik şiddetin" son bulmasını istiyor.

İHA

