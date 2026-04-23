Kırşehir'de tüyler ürperten olay: Toprağa gömülü ceset bulundu

Mucur ilçesi Tatar Yeniyapan ile Büyükburunağıl köyleri arasında, dün öğle saatlerinde boş bir arazide toprağa gömülü bir ceset bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. DHA